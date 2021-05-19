Humans всегда стремится предлагать что-то интересное своим клиентам: бесплатно предоставил связь в период запуска бренда, предложил конструктор связи вместо привычных тарифов, запустил приложения с безлимитным трафиком.

Безлимитные приложения стали востребованы в 2020 году и не теряют свою актуальность по сей день.

Humans дал возможность узбекистанцам пользоваться ZOOM и другими популярными приложениями (YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, Odnoklassniki.ru, VKontakte и другими) безлимитно, чтобы пользователям стало удобнее работать, учиться, общаться и получать необходимый контент за фиксированную сумму.

Клиент начал платить только за ту услугу, в которой у него есть реальная потребность: хочет пользоваться только приложением YouTube — можно подключить «Безлимитный YouTube» за 15 тысяч сумов на 30 дней. Лишние минуты, SMS и другие сервисы ему не навязываются. Клиент платит именно столько, сколько стоит услуга — ни сума больше. Humans не снимает ежедневную или ежемесячную абонентскую плату, выходящую за рамки подключенных услуг. И конечно, никаких скрытых платежей.





Чтобы создавать новые сервисы и улучшать их, компания проводит опросы в Telegram-канале. Недавно по желанию клиентов в приложение HUMANS.uz был добавлен безлимитный доступ к музыкальному стриминговому сервису Spotify.

Для тех, кто пользуется несколькими безлимитными приложениями или тратит очень много Гб компания снизила цены на безлимитный интернет с 90 тысяч до 50 тысяч сумов. Этот шаг был сделан в тот момент, когда во всем мире начался рост цен на безлимитный интернет.

Humans создает сервисы, которые приносят реальную пользу для людей, экономят их деньги и время.

«В период пандемии спрос на приложение ZOOM за несколько месяцев вырос в 20 раз — с 10 миллионов до 200 миллионов пользователей в мире. Причина в том, что приложением начали пользоваться не только в корпоративном сегменте, но и в образовательных целях, когда люди были вынуждены переходить на дистанционное обучение. Узбекистан не стал исключением».

На правах рекламы.