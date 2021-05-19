Dream City Development является одним из ведущих девелоперов в области жилой и коммерческой недвижимости. Среди проектов компании — два масштабных жилых комплекса на территории международного делового центра Tashkent City: классический и утонченный Boulevard и экологичный и современный Gardens Residence. Сфера деятельности компании в области планировки и строительства высококлассных объектов коммерческой недвижимости представлена в проектах набережной Seoul Mun и одноименными шопинг-авеню и бизнес-центром Boulevard.





Трехуровневый торгово-досуговый центр Seoul Mun вдоль набережной канала Бурджар в центре столицы призван стать одним из популярных мест для шопинга и отдыха. Концепция проекта, сотни готовых решений для разноформатного бизнеса, масштабный многоуровневый паркинг, отдельные точки въезда и доступа на территорию, зоны для прогулок на открытом воздухе в окружении живописной набережной и воды — таким будет новый проект Seoul Mun.





Уже сейчас, на этапе активного строительства, здесь реализовано более 70% коммерческих помещений. Международные эксперты в области коммерческой недвижимости из компании Knight Frank в своем анализе говорят о высоком инвестиционном потенциале данного проекта, впечатляющих перспективах развития и повышении капитализации проекта до 30%.

В настоящий момент компания завершает строительные работы в жилом комплексе Boulevard. Это значит, что уже в ближайшее время предприниматели смогут воспользоваться торговыми и офисными площадями, чтобы начать вести и развивать свой бизнес в одной из выгодных локаций делового центра столицы.





Шопинг-авеню Boulevard переносит своих посетителей в атмосферу крупных европейских столиц. Многочисленные коммерческие помещения с безупречной архитектурой выполнены в классическом стиле. Одноименный бизнес-центр, напротив, является воплощением футуристического дизайна. Ему присущи черты современного и продуманного бизнес-пространства: лаконичность форм и геометрия, функциональность, инновационные технологические и инженерные решения, четкое разграничение офисных и коммерческих зон.

Все объекты коммерческой недвижимости компании Dream City Development могут стать мощным инвестиционным инструментом для будущего владельца. Спрос в данном сегменте обусловлен непрерывным ростом коммерции, развитием бизнеса и увеличением потока международного туризма. Кроме того, коммерческая недвижимость во всем мире является одним из надежных видов пассивного дохода в качестве арендного бизнеса. Специалисты Dream City Development помогут подобрать необходимый тип помещения, а также ознакомят с выгодными условиями приобретения высокодоходной недвижимости в центре столицы.

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