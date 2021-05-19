Страны Европы 18 мая приняли Венскую декларацию об экологически чистом, безопасном и здоровом транспорте и первый в истории Общеевропейский генеральный план по популяризации велотранспорта, сообщило Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Генеральный план предусматривает такие меры, как:

повышение распространённости велотранспорта в регионе в два раза к 2030 году;

в регионе в два раза к 2030 году; значительный рост масштабов велосипедных и пеших прогулок в каждой стране;

в каждой стране; перераспределение зон для велосипедных и пеших прогулок;

улучшение инфраструктуры для активных видов передвижения в каждой стране;

для активных видов передвижения в каждой стране; повышение безопасности велосипедистов и пешеходов;

разработка национальных мер политики, стратегий и планов в области велотранспорта;

включение вопросов велотранспорта в политику здравоохранения, инфраструктурное планирование и планы землепользования.

Эксперты Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН и ВОЗ подчёркивают, что план по продвижению езды на велосипедах позволит создать 400 тысяч новых рабочих мест. Сегодня в европейском регионе на работе, так или иначе связанной с велосипедами, заняты 750 тысяч человек, уточняет Служба новостей ООН.

Предусмотренные планом меры также позволят на восемь миллионов тонн сократить выбросы парниковых газов, избавиться от пробок на дорогах и более эффективно использовать городское пространство. На парковку велосипеда требуется в восемь раз меньше места, чем на парковку автомобиля. В ЕЭК подсчитали, что экономические выгоды только от сокращения числа заторов на дорогах составят порядка 4,9 млрд долларов.

Венская декларация, в свою очередь, содержит призыв к разработке общеевропейской стратегии по преобразованию мобильности для снижения вредных выбросов до нулевого уровня, обеспечению мобильности, которая способствует популяризации здорового образа жизни, и созданию безопасных и эффективных транспортных систем в течение ближайшего десятилетия. В рекомендациях декларации отмечается необходимость переосмысления концепции устойчивого транспорта в регионе и инвестиций в экологически чистые и здоровые виды мобильности и транспорта для всех.

«В регионе, где на неинфекционные заболевания, включая рак, диабет, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, приходятся ужасающие 70% от общего количества смертей, транспортная и городская политика существенно влияет на состояние здоровья населения, причем зачастую не лучшим образом», — отметил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«В декларации признаётся существование взаимозависимости между окружающей средой и здоровьем человека и отмечается необходимость популяризации активных видов передвижения в целях профилактики неинфекционных заболеваний и сокращения загрязнения воздуха, из-за которого ежегодно умирает более полумиллиона человек», — добавил он.