Страны Европы 18 мая приняли Венскую декларацию об экологически чистом, безопасном и здоровом транспорте и первый в истории Общеевропейский генеральный план по популяризации велотранспорта, сообщило Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Генеральный план предусматривает такие меры, как:
- повышение распространённости велотранспорта в регионе в два раза к 2030 году;
- значительный рост масштабов велосипедных и пеших прогулок в каждой стране;
- перераспределение зон для велосипедных и пеших прогулок;
- улучшение инфраструктуры для активных видов передвижения в каждой стране;
- повышение безопасности велосипедистов и пешеходов;
- разработка национальных мер политики, стратегий и планов в области велотранспорта;
- включение вопросов велотранспорта в политику здравоохранения, инфраструктурное планирование и планы землепользования.
Эксперты Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН и ВОЗ подчёркивают, что план по продвижению езды на велосипедах позволит создать 400 тысяч новых рабочих мест. Сегодня в европейском регионе на работе, так или иначе связанной с велосипедами, заняты 750 тысяч человек, уточняет Служба новостей ООН.
Предусмотренные планом меры также позволят на восемь миллионов тонн сократить выбросы парниковых газов, избавиться от пробок на дорогах и более эффективно использовать городское пространство. На парковку велосипеда требуется в восемь раз меньше места, чем на парковку автомобиля. В ЕЭК подсчитали, что экономические выгоды только от сокращения числа заторов на дорогах составят порядка 4,9 млрд долларов.
Венская декларация, в свою очередь, содержит призыв к разработке общеевропейской стратегии по преобразованию мобильности для снижения вредных выбросов до нулевого уровня, обеспечению мобильности, которая способствует популяризации здорового образа жизни, и созданию безопасных и эффективных транспортных систем в течение ближайшего десятилетия. В рекомендациях декларации отмечается необходимость переосмысления концепции устойчивого транспорта в регионе и инвестиций в экологически чистые и здоровые виды мобильности и транспорта для всех.
«В регионе, где на неинфекционные заболевания, включая рак, диабет, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, приходятся ужасающие 70% от общего количества смертей, транспортная и городская политика существенно влияет на состояние здоровья населения, причем зачастую не лучшим образом», — отметил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
«В декларации признаётся существование взаимозависимости между окружающей средой и здоровьем человека и отмечается необходимость популяризации активных видов передвижения в целях профилактики неинфекционных заболеваний и сокращения загрязнения воздуха, из-за которого ежегодно умирает более полумиллиона человек», — добавил он.
Добрый комментатор
“У нас тут не Европа!“ А. Кадыров.
Oleg Prokofyev
У нас хотели тоже даже платить людям за минимум 10000 шагов.
Столько шума было. 10 Мая жители Республики будут получать деньги за шаги.
Но так всё и заглохло:-)
Даже сайт, который поначалу работал, внезапно пару недель назад перестал работать.
В Европе что хотят делать власти, то и делают, потому что цель — реальная работа, а не пафосный самопиар.
Восток — дело тонкое, Петруха:-)
Хороший понт — дороже золота!