На автомобильной дороге международного значения А-373, проходящей через Язъяванский район Ферганской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба областного хокимията.

В результате аварии из двух семей погибли шесть человек, ещё четверо с травмами госпитализированы в реанимационное отделение больницы.

11 мая в областном хокимияте прошло срочное совещание по вопросам предотвращения дорожно-транспортных происшествий, где также обсудили это ДТП. В мероприятии приняли участие хоким области Хайрулло Бозоров, начальник ГУБДД МВД полковник Олим Саидов, руководители секторов области, профильных управлений, организаций, городских и районных секторов, заместители хокимов Андижанской и Наманганской областей и другие.

По данным хокимията, что будет сформирована рабочая группа для пересмотра дорожных знаков, бетонных ограждений, светофоров на трассе А-373, а также изучения Ферганской долины.

Помимо асфальтирования больших дорожных участков, ответственным лицам было поручено рассмотреть вопросы, связанные с внутренними дорогами: тротуары, создание условий для велосипедистов, горизонтальная разметка, освещение с помощью светоотражателей и другие.

Ранее «Газета.uz» со ссылкой на данные ГУБДД сообщала, что в январе-марте в Узбекистане было зарегистрировано 1491 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло 394 человека и телесные повреждения получило 1168.