Учащийся 10-класса стал виновником ДТП в Ургенчском районе, в результате которого погибло три человека и трое получили серьезные травмы. Кадры с места аварии появились в социальных сетях.

Как сообщил областной телеканал «Хоразм», авария произошла 6 мая примерно в 15:30. Молодой человек за рулём Lacetti на большой скорости грубо нарушил Правила дорожного движения, резко выехав на встречную полосу. Машина столкнулась с Damas. Скончавшиеся были пассажирами минивэна. Виновник ДТП, по имеющейся информации, остался жив.

Следственный отдел при ОВД Ургенча возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана.

На обсуждении происшествия с участием руководителей областных структур, школы и махалли глава ГУВД Хорезма Даврон Назармухамедов спросил, как получилось, что, помимо недосмотра родителей, подростка за рулём до того, как он совершил аварию, не заметили сотрудники органов внутренних дел.

Он заявил, что все ответственные понесут наказание, и добавил: «Мы все виноваты».

Представитель школы сообщила, что в тот день мальчик не был на уроках. В его семье сообщили школе, что он болеет.

Один из выступавших отметил, что учащийся явно не первый раз был за рулём. Он заявил, что за произошедшее ответственны и семья, и школа, и махалля.