Сотрудники управления Службы государственной безопасности и прокуратуры Джизакской области задержали и. о. первого заместителя хокима Джизака по вопросам экономики и предпринимательства — начальника отдела экономического развития и сокращения бедности Ойбека Нурматова, сообщил телеканал Yoshlar.

Сообщается, что первый замхокима, ответственный за прозрачность финансовой системы и сокращение бедности, требовал у предпринимателя 2000 долларов за победу в тендере на реконструкцию и строительство социальных объектов в городе, говорится в сообщении.





6 мая примерно в 20:20 Ойбек Нурматов был задержан в Джизаке, когда получал 2000 долларов — он положил их в багажник автомобиля Lacetti.

«Газете.uz» в пресс-службе городского хокимията уточнили, что Ойбек Нурматов на самом деле занимает пост начальника Джизакского городского отдела финансов. На него временно возложили обязанности первого замхокима из-за отсутствия кадров. Первый замхокима города Зафар Иргашев покинул пост меньше месяца назад, поэтому на сайте до сих пор указана старая информация.

Скандалы с госзакупками в Джизакской области

Несколько месяцев назад Джизакская область оказалась в центре скандала, связанного с тендерами при государственных закупках. 15 января президент Шавкат Мирзиёев заявил, что бывший заместитель хокима Джизакской области Акрам Рахмонкулов «предал политику президента». Руководитель страны поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву взять ситуацию под контроль и принять законные меры в отношении должностного лица и его команды.

Это заявление прозвучало на фоне расследования о государственных закупках и обрушения многоэтажки в Джизаке. Крупные государственные заказы на сотни миллиардов сумов, проводимые «Службой единого заказчика» хокимията области, получили компании, учредители которых оказались аффилированным лицами Акрама Рахмонкулова.

В отношении Акрама Рахмонкулова и руководителей ряда компаний было возбуждено уголовное дело, им предъявлены обвинения в хищении, злоупотреблении властью и должностном подлоге.

Позже генпрокурор сообщил об аресте 12 млрд сумов на предприятиях, относящихся к бывшему замхокима области, а также 172 магазинов, 14 квартир, 43 автомобилей и другой недвижимости. Экс-замхокима и ещё 10 лиц были заключены под стражу.

В феврале «Газета.uz» также писала, что компании, связанные с сыном и братом хокима Джизакской области Эргаша Салиева, участвуют в реализации нескольких крупных проектов в области. Компания My Flower, где среди учредителей была указана дочь хокима, также получила госзаказы почти на 4 млрд сумов.

В Антикоррупционном агентстве Узбекистана сообщили, что материалы по данному делу переданы в правоохранительные органы, которые должны дать правовую оценку.