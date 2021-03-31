ГУВД Ташкента в среду опубликовало видеоролик, который подтверждает, что в ходе беспорядков в центре города в минувшее воскресенье двое молодых людей были избиты.

В воскресном сообщении ГУВД говорилось, что сотрудники правоохранительных органов, вмешавшись в драку, защитили молодых людей, не допустив нанесения их телесных повреждений.

В новом ролике управление отмечает, что в тот же день лица, участвовавшие в беспорядках и нанёсшие телесные повреждения двоим прохожим, были привлечены к следственным действиям.

ГУВД сообщает, что 25−30 человек, узнав о планируемой встрече сторонников ЛГБТ и договорившись выступить против них, собрались у сквера Амира Темура.

Они приняли проходящих мимо двух молодых людей — парня и девушку — за сторонников ЛГБТ и нанесли им телесные повреждения.

Девушка, подвергшаяся нападению, сообщила, что узнала нападавших. Она поблагодарила сотрудников ГУВД: «Если бы не они, то они остались бы безнаказанными».

Молодой человек также поблагодарил сотрудников внутренних дел за помощь в определении виновных, которые его избили.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 277 «Хулиганство» Уголовного кодекса Узбекистана. «По итогам следствия будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ГУВД.

Напомним, всего у сквера, судя по видеозаписям, собралось 80−100 человек. Сообщалось о 12 задержанных.

Инцидент произошёл примерно в 15:00. На это время блогер Миразиз Базаров назначал в сквере встречу любителей аниме (японской анимации) и K-pop (корейской поп-музыки).

Миразиз Базаров, известный неоднозначными и критичными высказываниями, ночью того же дня был жестоко избит у своего дома. Напавшие на него скрылись.