ГУВД Ташкента в среду опубликовало видеоролик, который подтверждает, что в ходе беспорядков в центре города в минувшее воскресенье двое молодых людей были избиты.
В воскресном сообщении ГУВД говорилось, что сотрудники правоохранительных органов, вмешавшись в драку, защитили молодых людей, не допустив нанесения их телесных повреждений.
В новом ролике управление отмечает, что в тот же день лица, участвовавшие в беспорядках и нанёсшие телесные повреждения двоим прохожим, были привлечены к следственным действиям.
ГУВД сообщает, что 25−30 человек, узнав о планируемой встрече сторонников ЛГБТ и договорившись выступить против них, собрались у сквера Амира Темура.
Они приняли проходящих мимо двух молодых людей — парня и девушку — за сторонников ЛГБТ и нанесли им телесные повреждения.
Девушка, подвергшаяся нападению, сообщила, что узнала нападавших. Она поблагодарила сотрудников ГУВД: «Если бы не они, то они остались бы безнаказанными».
Молодой человек также поблагодарил сотрудников внутренних дел за помощь в определении виновных, которые его избили.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 277 «Хулиганство» Уголовного кодекса Узбекистана. «По итогам следствия будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ГУВД.
Напомним, всего у сквера, судя по видеозаписям, собралось 80−100 человек. Сообщалось о 12 задержанных.
Инцидент произошёл примерно в 15:00. На это время блогер Миразиз Базаров назначал в сквере встречу любителей аниме (японской анимации) и K-pop (корейской поп-музыки).
Миразиз Базаров, известный неоднозначными и критичными высказываниями, ночью того же дня был жестоко избит у своего дома. Напавшие на него скрылись.
Artem Tom
Почему по факту избиения возбуждено дело по статье “Хулиганство“, а не по более тяжелым статьям?
Timur Kim
@Artem Tom, согласен, нанесение побоев группой лиц по предварительному сговору
Erik Khayrulin
@Artem Tom,
А хулиганство статья не лекгая. До 8 лет лишения свободы. Так что очень жестко.
WoW Clash
А как же мирные граждане, поддавшиеся на провокацию и пришедшие выразить свою гражданскую позицию?
Slava
Как гиены толпа здоровых мужиков на подростков напали, а толпа прочих почуяли кровь и моментально побежали присоединится. И на видео хорошо видно как люди вне этой толпы тоже побежали присоединится. Это же так весело, экстрим, эмоции, веселье то какое. Давай все снимать, трансляции в соц. сетях вести ухх какие молодцы. И они еще о какой то религии и духовности говорят. Мерзость.
Влад Влад
Избили возле дома и скрылись как крысы. Не люблю таких людей. Может он не прав ну он не убегал а бросил вызов.
Eugenie Muminova
Для начала, не надо лгать в обращениях. Это резко снижает уровень доверия к правоохранительным органам, ведь все равно правду узнают. А так, конечно, те сотрудники МВД, которые пытались этих молодых людей защитить — молодцы. Только вот от такой толпы не особо защитишь. Приходится радоваться, что подростки остались живы.
Мне тоже интересно про статью “Хулиганство“ по УК. Помню, сколько у нас некоторым за убийство дали и как скоро они вышли; подозреваю, что в данном случае виновные вообще отделаются легким необидным порицанием. Нет? Вот посмотрим.