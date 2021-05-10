Узбекистан в 2021 году планирует ратифицировать, как минимум, еще две конвенции Международной организации труда (МОТ) — «О пересмотре Конвенции 1952 года об охране материнства» (№183) и «Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда» (№187), заявил 7 мая министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов.

В минувшую пятницу Минтруда впервые представил годовой отчет «Усиление защиты трудовых прав в Узбекистане». Узбекистан к настоящему времени ратифицировал 16 конвенций МОТ, в том числе восемь основных.

Министр в числе приоритетных задач работы его ведомства в этом году также назвал принятие Трудового кодекса Узбекистана в новой редакции и утверждение Национальной стратегии занятости населения до 2030 года.

«Мы планируем в сотрудничестве с МОТ расширить сферу мониторинга соблюдения трудовых правил в других отраслях экономики», — сказал Нозим Хусанов. По данным ведомства, речь идет о строительном секторе, шелководстве и сфере общественного питания.

Правительство Узбекистана, международные эксперты и гражданское общество ведут мониторинг нарушений трудового законодательства в хлопковом секторе. По данным доклада, количество обращений граждан по вопросам принудительного труда в период сбора урожая хлопка в 2020 году сократилось на 40% по сравнению 2019 годом до 790. В министерстве считают, что это связано с укреплением механизмов обратной связи, информированности населения и активного диалога властей с гражданским обществом.

По данным Минтруда, усиление административной ответственности за принуждение к труду и введение уголовной статьи за использование детского и принудительного труда позволило на практике повысить эффективность наказания в этой области. В частности, в 2020 году 231 должностное лицо было наказано за допущение случаев принудительного труда, а общая сумма штрафов выросла на 20% — до 1,14 млрд сумов.