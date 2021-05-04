Спортсмены Узбекистана завоевали 41 путёвку на летние Олимпийские игры, 16 — Паралимпийские игры в Токио. Такие цифры были озвучены в ходе презентации президенту работы по подготовке к предстоящим соревнованиям, сообщили в эфире программы «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

Подготовка к играм ведётся на основе постановления президента от 9 марта 2017 года. К процессу подготовки спортсменов в общей сложности привлечено 344 специалиста, в том числе 23 иностранных тренера, а также спортивные врачи, диетологи, психологи, супервайзеры системы ADAMS (система антидопингового администрирования и менеджмента), говорится в репортаже.

Больше всего лицензий на Олимпийские игры завоевали боксёры (11), по паралимпийским — паралегкоатлеты (8). В мае-июле будет возможность завоевать ещё 32 лицензии на Олимпийские и 30 на Паралимпийские игры, говорится в сюжете программы.

Из презентованных главе государства слайдов следует, что за одну завоеванную путёвку тренеры получат единовременную выплату в 50 млн сумов, сами спортсмены — 100 млн сумов.

Как сообщили «Газете.uz» в Министерстве туризма и спорта, за завоеванные золотые медали спортсменам планируется установить призовые в размере 300 тысяч долларов (на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году было 200 тысяч), за «серебро» и «бронзу» — 200 тысяч (100 тысяч) и 100 тысяч (50 тысяч) долларов соответственно.

Помимо этого, победителям престижных соревнований назначат стипендии (для этого ежемесячно будет привлекаться свыше 3 млрд сумов):

217 спортсменам — в среднем по 6−7 млн сумов;

169 тренерам — в среднем по 5−6 млн сумов;

В то же время президент Шавкат Мирзиёев подверг критике состояние подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм, которое «признано неудовлетворительным». Президент подчеркнул необходимость поддержки спортсменов и их команд для увеличения числа путёвок по итогам отборочных турниров в мае-июле. Он также дал указания по усилению обслуживания спортсменов и их всестороннему стимулированию.

Источник: «Узбекистан 24»

Если на финансирование четырёхлетней программы подготовки к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро было выделено из бюджета 44,1 млрд сумов, то на Олимпиаду в Токио — 62,5 млрд сумов (включая 4,3 млрд сумов — за счёт спонсоров).

Напомним, летняя Олимпиада в Токио, перенесенная из-за пандемии коронавируса на 2021 год, пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.