Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 мая ознакомился с презентацией о ходе подготовки к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении говорится, что для подготовки спортсменов к соревнованиям «были созданы широкие условия», «привлечены высококвалифицированные специалисты, организованы сотни учебно-тренировочных сборов». До настоящего времени спортсмены страны получили 41 олимпийскую и 16 паралимпийских лицензий.

В то же время «состояние подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм подвергнуто критике, оно признано неудовлетворительным».

Президент подчеркнул необходимость поддержки спортсменов и их команд для увеличения числа путёвок по итогам отборочных турниров в мае-июле. Он также дал указания по усилению обслуживания спортсменов и их всестороннему стимулированию.

Шавкат Мирзиёев поставил задачу усовершенствовать деятельность спортивных федераций и совместно с привлеченными спортивными менеджерами разработать отдельные для каждого вида спорта программы по улучшению физической, медицинской и психологической подготовки олимпийцев.