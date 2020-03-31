Международный олимпийский комитет утвердил новые даты летних Олимпийских игр — соревнования пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпиада состоится с 24 августа по 5 сентября, сообщается на сайте МОК.

«Эти новые даты дают органам здравоохранения и всем, кто участвует в организации Игр, достаточное количество времени, чтобы справиться с пандемией коронавируса и вызванными ею последствиями», — говорится в заявлении комитета.

Все спортсмены, прошедшие квалификацию на соревнования этого года, сохранят ее. При этом, как отметили в комитете, процесс квалификации еще не завершен, но дополнительного года хватит, чтобы его закончить.

Летняя Олимпиада в Японии была перенесена на год в связи с пандемией COVID-19. Игры сохранят свое название — «Токио-2020».