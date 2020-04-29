Хокимият Ташкента опубликовал для обсуждения проект постановления президента «О мерах по разработке проекта генерального плана развития города Ташкента до 2041 года».

Как следует из документа, концепция генплана уже разработана хокимиятом, ГУП «ТашкентбошпланЛИТИ» и турецкой компанией Kentsel Yenileme Merkezi A.S.

Проектом определено, что главной проектной организацией по разработке генплана является «ТашкентбошпланЛИТИ». Кроме того, привлекается Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности — для подготовки документов по социально-экономическому развитию территорий и АО «Узогирсаноатлойиха» — для подготовки документов по развитию промышленного комплекса, определения перспективных отраслей и их территориального расположения в городской структуре.

Департамент культурного наследия Министерства культуры, согласно документу, должен разработать проект по охране объектов культурного наследия и их учету при разработке генплана Ташкента.

В качестве исключения проектом предлагается разрешить заказчику — хокимияту города — и основной проектной организации привлекать для разработки генплана местные и иностранные компании, а также специалистов на основе прямых договоров без проведения тендеров.

Финансирование разработки генплана должно обеспечить Министерство финансов за счет средств республиканского бюджета с учетом обновления материально-технической базы «ТашкентбошпланЛИТИ».

Хокимияты Ташкента и Ташкентской области совместно с уполномоченными госорганами должны внести предложение в Кабинет Министров об установлении новых административных границ столицы в рамках концепции генплана.

Стоит отметить, что основные пункты и расчеты предлагаемой концепции генплана до 2041 года основаны на концепции генплана, разработанного согласно указу президента от 17 августа 2018 года. Тогда хокиму Ташкента до 1 октября 2018 года поручалось обеспечить проведение международного конкурса на разработку проектов концепции генплана Ташкента и самого генерального плана, до 1 января 2019 года утвердить концепцию, а до 1 декабря 2019 года — утвердить генплан.

В итоге сроки несколько раз отодвигались. Первый заместитель хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов в конце прошлого года заявлял, что генплан представят в 2020 году.

В документе отмечается, что в 2018 году численность населения столицы составляла 2,49 млн человек (на 1 января 2019 года — 2,51 млн), а к 2041 году ожидается ее рост до 3,3 млн человек.

Площадь города должна вырасти с 33,068 тысячи га (на 2018 год) до 41,5 тысячи к 2041 году. Расширить территорию Ташкента примерно на 8400 га планируется за счет присоединения ряда территорий Ташкентской области:

поселков Ханабад и Узгариш к северу от Юнусабадского района (Зангиатинский район);

часть поселков Салар и Олмос (Кибрайский район);

прилегающие к Сергелийскому району территории (Зангиатинский, Янгиюльский, Юкоричирчикский районы);

территории к югу Бектемирского района (Куйичирчикский район).

Отметим, что к северу от Юнусабадского района в настоящее время расположен Ташкентский район, который образован в результате разделения Зангиатинского района.

О разработке документа по расширению территории Ташкента за счет районов Ташкентской области сообщалось в декабре 2017 года (при бывшем хокиме Рахмонбеке Усманове). Тогда планировалось расширить город в нескольких направлениях — Кибрайский, Янгиюльский, Юкоричирчикский, Куйичирчикский, Зангиатинский и Уртачирчикский районы.

Обсуждение проекта постановления продлится до 13 мая.