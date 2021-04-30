Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде привился от COVID-19 вакциной AstraZeneca в пятницу, 30 апреля, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Мунир Мамедзаде рассказал, что в эти дни лечился от коронавируса и решил пройти вакцинацию, когда состояние его здоровья улучшилось.

Он сообщил, когда будет доставлена следующая партия данной вакцины по глобальной программе COVAX.

«Изначально мы планировали привезти оставшуюся вакцину в мае. Однако с учетом того, что препарат производится в Индии, где сейчас сложная эпидемиологическая обстановка, нас и правительство официально уведомили о задержках в поставке. Тем не менее, мы надеемся, что в июне существенного перерыва между дозами не будет», — сказал он.

Мунир Мамедзаде сообщил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии вакцины будут импортироваться из других стран.

«Эта вакцина также производится в Республике Корея. Рассматриваются и другие варианты. Надеюсь, это будет решено в ближайшие дни. Главное — произвести достаточное количество вакцины. Как только препараты будут готовы, мы сразу доставим их», — сказал он.

Напомним, по программе COVAX в Узбекистан планируется поставить 2 миллиона 256 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Первую партию из 660 тысяч доз страна получила 17 марта.

По словам главы офиса ЮНИСЕФ, закупка вакцин вне программы COVAX будет регулироваться в соответствии с национальным планом вакцинации. «К концу этого года планируется вакцинировать 20% населения страны», — сказал он.

Согласно данным Министерства здравоохранения, с 1 апреля вакцину от коронавируса уже получило более 718,4 тысячи человек. Из них препаратом AstraZeneca привились 323772 человека, китайско-узбекским ZF-UZ-VAC2001 — 391478 человек, российским «Спутником V» (вакцинация начата на днях) — 3221 человек.

27 апреля Узбекистан получил еще 1 миллион доз китайско-узбекской вакцины, а также вторую партию «Спутника V» в 50 тысяч доз.