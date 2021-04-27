Вторая партия китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001 из 1 миллион доз прибыла в Узбекистан 27 апреля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Первая партия в таком же объеме была получена ровно месяц.

В Минздраве заявили, что к настоящему моменту в стране в процессах вакцинации используются запасы из 1,6 млн доз. По состоянию на 26 апреля привиты 565 тысяч граждан, 263 тысячи из них (46%) получили китайско-узбекскую вакцину.

Этой ночью в Узбекистан также доставили вторую партию вакцины «Спутник-V».