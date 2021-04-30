В Узбекистане в текущем году прогнозируется создание 457127 новых постоянных рабочих мест. Об этом говорится в Государственной программе создания новых рабочих мест и содействия занятости населения, утверждённой постановлением президента от 28 апреля.

Рабочие места будут создаваться за счёт реализации отраслевых и региональных инвестиционных проектов, развития социальной инфраструктуры, открытия новых малых предприятий и микрофирм, развития индивидуального предпринимательства и ремесленничества.

Органами по труду и по содействию занятости должны быть оказаны услуги более чем 513,5 тысячи гражданам.

За счёт средств Государственного фонда содействия занятости в 2021 году намечены выделение субсидий на 92,3 млрд сумов, выплата пособий по безработице — 65,1 млрд сумов, покрытие расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации — 40,6 млрд сумов. Коммерческие банки должны выделить ресурсы для реализации малых проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест, в размере 125 млрд сумов.

Постановлением также намечено создание новой системы эффективной организации трудовой деятельности граждан, занятых на временных, сезонных и разовых работах и реорганизация бюро обеспечения временной разовой работой при центрах содействия занятости населения в центры разового труда.

Кроме того, как мы уже писалИ, в этом году планируется запустить онлайн-площадку биржи заявок Mening ishim («Моя работа») на основе принципа «работа для всех».