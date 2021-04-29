Онлайн-площадка биржи заявок Mening ishim будет запущена в шестимесячный срок в рамках создания новой системы организации труда граждан, занятых на временных, сезонных и разовых работах.

Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана «О Государственной программе создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2021 год» от 28 апреля.

Согласно документу, онлайн-площадка Mening ishim будет предусматривать:

отображение работ, в том числе выполняемых дистанционно, из дома, надомного труда, фрилансерской деятельности, графиков работ, требуемого уровня квалификации, размера оплаты труда и иных сведений для безработных, особенно женщин, молодежи, студентов и лиц с инвалидностью;

получение сведений о видах деятельности (услуг, работ) самозанятых лиц, а также работодателях, заинтересованных в них;

рекламу видов деятельности самозанятых лиц;

заключение разовых и долгосрочных договоров оферты между самозанятыми лицами и работодателями, заинтересованными в их услугах.

На площадке бесплатно будет размещаться ежедневная информация о временных разовых работах и объявления о видах деятельности (услуг, работ) самозанятых лиц.

Разрешения частным агентствам занятости на открытие личных кабинетов на онлайн-площадке Mening ishim для публикации сведений об однодневных работах и резюме соискателей будет выдавать Министерство занятости и трудовых отношений.

Этим же постановлением бюро обеспечения временной разовой работой, действующие при районных и городских центрах содействия занятости населения реорганизуются в центры разового труда.

Их основные задачи:

регистрация и ведение базы данных о лицах, ищущих работу, прием заявок от работодателей — физических и юридических лиц о найме граждан на временные работы;

создание условий для регистрации в качестве самозанятых и получения справки лицами, выполняющими временные разовые работы;

ознакомление лиц, ищущих работу, со сведениями о вакантных рабочих местах, а также содействие их трудоустройству на постоянной основе;

привлечение лиц, занимающихся временной работой, к оплачиваемым общественным работам, а также оказание услуг по организации профессиональной подготовки (переподготовки и повышения квалификации);

организация ярмарок свободных рабочих мест;

предоставление в аренду орудий труда, средств индивидуальной защиты и специальной одежды лицам, выполняющим временные работы.

Центры должны оказывать услуги по занятости лицам, выполняющим временные работы, независимо от места постоянного проживания (по экстерриториальному принципу) с регистрацией их в качестве лиц, ищущих работу.