В ситуации министра строительства Батыра Закирова и строительной компании «Трест-12» присутствует конфликт интересов, заявил в интервью проекту Alter Ego депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

Ранее «Газета.uz» писала, что «Трест-12», среди акционеров которого указаны сын и жена министра строительства, получает крупные государственные заказы без тендера. Глава Минстроя подтвердил, что в этой компании работают его близкие, но подчеркнул, что эту компанию выбирают за её имидж и 42-летнюю историю. Агентство по противодействию коррупции начало изучать ситуацию.

Парламентарий указал, что за конфликт интересов в законодательстве Узбекистана «пока нет ответственности». «Это неправильно, но собираемся сейчас ввести [ответственность]. У нас идут дела над этим», — сказал он.

Расул Кушербаев отметил, что за нарушение конфликта интересов «сейчас в принципе никто не ответственен».

«Вот упущение. В закон о госзакупках хотим ввести новое изменение, как раз связанное с конфликтом интересов. Ещё там можно увидеть коррупцию и некоторые другие правонарушения, за которые можно наказать или сказать, что „да, это уже правонарушени“. Можно найти, если поглубже идти. Но пока, по сути, отдельно за конфликт интересов [ответственности нет]. Но если сами органы захотят что-то найти, они найдут», — заявил депутат.

В ноябре 2020 года Антикоррупционное агентство сообщило, что совместно с другими заинтересованными ведомствами разработало и представило на предварительное обсуждение проекты законов «Об Агентстве по противодействию коррупции Республики Узбекистан», «О декларировании доходов, имущества и конфликта интересов государственных служащих» и «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и их проектов». Документы пока находятся на рассмотрении.