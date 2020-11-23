Уголовный кодекс Узбекистана предлагается дополнить статьей о незаконном обогащении должностного лица. Об этом говорилось на втором заседании Национального совета по противодействию коррупции 21 ноября, сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
На мероприятии отмечалось, что устранение причин и предпосылок возникновения коррупции является наиболее эффективной мерой в борьбе с ней. Поэтому Антикоррупционное агентство совместно с другими заинтересованными ведомствами разработало и представило на предварительное обсуждение проекты законов «Об Агентстве по противодействию коррупции Республики Узбекистан», «О декларировании доходов, имущества и конфликта интересов государственных служащих» и «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и их проектов».
Кроме того, обсужден проект «дорожной карты» по дальнейшей имплементации международных стандартов по противодействию коррупции в законодательство Узбекистана. В рамках проекта разработан предварительный перечень сфер и должностей государственных служащих, наиболее подверженных коррупции, определена уголовная ответственность за подкуп иностранных должностных лиц и представителей международных организаций.
Документ также предусматривает разработку проекта нормативно-правового документа для анонимных сообщений о коррупционных случаях и их рассмотрения.
Кроме того, предусматривается формирование открытой базы данных для обеспечения прозрачности расходования кредитов и финансовой помощи, предоставляемой международными организациями.
Согласно статье 20 (незаконное обогащение) Конвенции ООН против коррупции, при условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение,
Во многих странах введено уголовное наказание за незаконное обогащение в той или иной форме. Фонд борьбы с коррупцией (Россия) выделяет три степени реализации ответственности за незаконное обогащение в разных странах:
- Признание незаконного обогащения как самостоятельного уголовного преступления. Для привлечения к ответственности следователям достаточно доказать отсутствие законных источников доходов для покупки имеющихся активы. Такая норма распространена в странах Южной Америки, Африки и Азии, но действует и в Европе (Литва);
- Незаконное обогащение рассматривается только в связке с другим преступлением, которое должно быть доказано. При этом не нужно доказывать, что имущество, происхождение которого подозреваемый не может объяснить, было приобретено на средства, полученные в результате совершения преступления. Такие активы признаются приобретенными незаконно и могут быть конфискованы, а владельцев активов осудят за незаконное обогащение;
- Наличие активов, которые не соответствуют легальным доходам подозреваемого в коррупции, используется как косвенное доказательство преступления или как основание для возбуждения уголовного дела по коррупционному или иному преступлению.
В Украине в 2019 году вернули уголовную ответственность за покупку чиновником активов, стоимость которых превышает на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы. Приобретение таких активов наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В России и Казахстане этот вопрос пока рассматривается.
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“Незаконное обогащение рассматривается только в связке с другим преступлением, которое должно быть доказано“
чет русский речь меня покинул. а почему незаконное обогащение нельзя рассматривать само по себе? например почему какой-нибудь Хошим Болтабаев не сможет подать в суд на хокима по факту незаконного обогащения?
или задать вопрос хокиму и попросить объяснить его происхождение денег, а если не сможет — этот факт считать фактом незаконного обогащения?
Профессор Преображенский
Ни для кого ни секрет, что можно переписать имущество и счета на дальнюю родню, друзей, знакомых.. Кому надо, уже давно это сделали и живут припеваючи. Как вы с этим собираетесь бороться? Возьмите на вооружение опыт Китая и Южной Кореи, пыл чиновников сразу остынет.
Уктам Хикматов
Смешной закон! У наших чиновников много родственников и они все прирождённый бизнесмен или предприниматели! У всех у них имеется коммерческая жилка просто делать деньги из воздуха вот так!
Vladimir Lee
Ну теперь все чиновники будут законно обогащаться..
Bir Dona
Вот у меня вопрос иду по улице стоят дома ( дворцы ) машина ( дорогая ) ОТКУДА ВЕДЬ ЕСЛИ ПОСЧИТАТЬ что дом стойт 300000-400000 долларов машины 30.000 — 40000 долларов откуда У ЛЮДЕЙ ТАКИЕ ДЕНЬГИ если заработные платы в среднем 1500000-2000000 сум? ОТКУДА ДЕНЬГИ? А у кого то пенсия в 300000 сум и перебеваються со дня на день. ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
外人
о как завернули то, а я то думал что на их честные зарплаты-оклады обогащение, хоть честное, и тем более не честное, и невозможно, а оно вон оно что! О_о..
Алишер Хурсандов
Вай-вой, что делается.. Мы же все так вообще без начальства останемся, граждане!