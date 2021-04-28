Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитета отреагировало на инцидент в Ташкентском метрополитене, где в вечерний час-пик 28 апреля между станциями «Миллий бог» и «Новза» остановился поезд. В соцсетях распространилось видео, на котором пассажиры идут пешком по тоннелю к станции.

Неполадки в столичном метро в последнее время случаются регулярно. В марте в тоннеле между станциями «Алмазар» и «Бекат-1» ударились два поезда. В начале апреля сообщалось о повреждении кронштейна контактного рельса на Сергелийской ветке метро. Пассажирам остановившегося из-за этого поезда пришлось преодолевать путь до ближайшей станции пешком, работа линии на несколько часов была приостановлена.

Агентство по защите прав потребителей отметило, что статьей 8 закона «О городском пассажирском транспорте» определены основные задачи перевозчиков:

удовлетворение потребности граждан в перевозках;

организация ритмичной работы городского пассажирского транспорта;

улучшение качества и культуры обслуживания пассажиров;

обеспечение безопасности жизни и здоровья пассажиров, безопасности движения транспортных средств, а также требований охраны окружающей среды.

«Однако, участившиеся в „столичной подземке“ происшествия являются прямым свидетельством нарушения со стороны перевозчика своих обязанностей», — говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что каждый пассажир является потребителем транспортных услуг и его интересы, права и обязанности защищаются законом «О защите прав потребителей» В итоге организация «взяла на контроль вышеуказанные факты для дальнейшего изучения и работы в сфере защиты прав потребителей, в данном случае пассажиров Ташкентского метрополитена».