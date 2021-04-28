Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитета отреагировало на инцидент в Ташкентском метрополитене, где в вечерний час-пик 28 апреля между станциями «Миллий бог» и «Новза» остановился поезд. В соцсетях распространилось видео, на котором пассажиры идут пешком по тоннелю к станции.
Неполадки в столичном метро в последнее время случаются регулярно. В марте в тоннеле между станциями «Алмазар» и «Бекат-1» ударились два поезда. В начале апреля сообщалось о повреждении кронштейна контактного рельса на Сергелийской ветке метро. Пассажирам остановившегося из-за этого поезда пришлось преодолевать путь до ближайшей станции пешком, работа линии на несколько часов была приостановлена.
Агентство по защите прав потребителей отметило, что статьей 8 закона «О городском пассажирском транспорте» определены основные задачи перевозчиков:
- удовлетворение потребности граждан в перевозках;
- организация ритмичной работы городского пассажирского транспорта;
- улучшение качества и культуры обслуживания пассажиров;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья пассажиров, безопасности движения транспортных средств, а также требований охраны окружающей среды.
«Однако, участившиеся в „столичной подземке“ происшествия являются прямым свидетельством нарушения со стороны перевозчика своих обязанностей», — говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что каждый пассажир является потребителем транспортных услуг и его интересы, права и обязанности защищаются законом «О защите прав потребителей» В итоге организация «взяла на контроль вышеуказанные факты для дальнейшего изучения и работы в сфере защиты прав потребителей, в данном случае пассажиров Ташкентского метрополитена».
Валерий Климитенко
Что то участились эти случаи в столичном метрополитене! Надо принимать кардинальные меры! А не сваливать все на стрелочников, пора и руководство наказать! СТРОГО!
Юрий Храмов
А наземный транспорт разве соответствует всему перечисленному? Почему АМК не изучает то, что творится не под землей?