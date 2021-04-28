Сегодня, около 17:50, на Чиланзарской линии Ташкентского метрополитена между станциями «Миллий бог» и «Новза» по техническим причинам остановился один подвижной состав, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

«Всех пассажиров благополучно эвакуировали. Работа столичного метрополитена продолжается, в отдельных участках по однопутной линии», — говорится в сообщении.

Отметим, что видео об этом распространились в социальных сетях. На них видно, в частности, как пассажиры идут пешком по тоннелю к станции.

Управление транспорта Ташкента сообщило, что от станции метро «Пахтакор» организованы специальные автобусные маршруты, которые следуют от наземного вестибюля станции «Пахтакор» до «Сергели».

Руководство Ташкентского метрополитена принесло извинения пассажирам. Для выяснения ситуации оперативно создана рабочая группа, результаты расследования будут объявлены в официальных источниках, добавили в «Узбекистон темир йуллари».

Инциденты в столичном метро в последнее время случаются регулярно. В марте в тоннеле между станциями «Алмазар» и «Бекат-1» ударились два поезда. В начале апреля сообщалось о повреждении кронштейна контактного рельса на Сергелийской ветке метро. Пассажирам остановившегося из-за этого поезда пришлось преодолевать путь до ближайшей станции пешком, работа линии на несколько часов была приостановлена.