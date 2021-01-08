С 1 января 2021 года Узбекистан отменил акцизный налог по 73 товарным позициям. Речь идет о пищевой продукции (20 видов товаров — соки, сыр, творог, маргарин, кондитерские мучные изделия, колбасы и аналогичные мясные продукты), электротехнике (35 видов товаров — холодильники, телевизоры, газовые плиты, пылесосы, стиральные машины) и других. В Министерстве финансов заявляли, что это позволит обеспечить равные условия предпринимателям.

Как сообщила Norma.uz, согласно Протоколу о применении Договора о зоне свободной торговли стран — членов СНГ с Узбекистаном (от 31 мая 2013 года) 31 декабря 2020 года истек срок переходного периода, принятого Узбекистаном для унификации ставок акцизных налогов на товары отечественного производства и при ввозе.

Последствия унификации по просьбе издания прокомментировал начальник отдела методологии косвенных налогов и таможенных платежей Министерства финансов Баходыр Бойкобилов.

По его словам, согласно статье III ГАТТ, «договаривающиеся стороны признают, что внутренние налоги и другие внутренние сборы, законы, правила и требования, затрагивающие внутреннюю продажу, предложение о продаже, покупку, перевозку, распределение или использование товаров, и внутренние правила количественного регулирования, требующие смешения, переработки или использования товаров в определенных количествах или долях, не должны применяться к импортированным или отечественным товарам таким образом, чтобы создавать защиту для отечественного производства».

Для выполнения своих обязательств Узбекистан с 2021 года отменил акцизный налог по 73 товарным позициям при импорте.

«Отмена акцизного налога на отдельные виды импортируемых товаров обеспечит равные условия для субъектов предпринимательства. При этом будет наблюдаться временное снижение на цены по данным товарам», — сказал специалист.

Norma.uz привела пример изменения цены товаров при отмене акцизного налога на импорт

Отмечается, что в дальнейшем, исходя из спроса на данные виды товаров, цены сформируются с учетом соотношения спроса и предложения. Основные группы товаров, по которым отменен акцизный налог при импорте:

Пищевая продукция Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сыры и творог, маргарин, колбасы и аналогичные продукты из мяса, кондитерские изделия из сахара, шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, шоколад и изделия из него, шоколадные конфеты, шоколад и прочие готовые пищевые продукты, хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, сладкое сухое печенье, вафли и вафельные облатки, овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, томаты, соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, мороженое, воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы из пластмасс, прочие детали строительные из пластмасс Ковровые изделия Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые, тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, ковры и прочие текстильные напольные покрытия, ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока или фетра Металлоконструкции из черных металлов Прочие, исключительно или в основном изготовленные из листового материала, панели, состоящие из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем Профили из алюминиевых сплавов Профили из алюминиевых сплавов полые, прочие профили из алюминиевых сплавов, кроме полых, прочие изделия

из алюминия, литые, кроме предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701−8705, их узлов и агрегатов, прочие изделия из алюминия, кроме литых, не предназначенные для производства авиационных двигателей и/или гражданских воздушных судов Крепежная арматура, прочие котлы центрального отопления, колпаки или шкафы вытяжные Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали из недрагоценных металлов, применяемые для зданий, дверей, окон, прочие котлы центрального отопления, колпаки или шкафы вытяжные, наибольший горизонтальный размер которых не более 120 см Электротехнические товары Устройства для приготовления и подогрева пищи только на газовом и других видах топлива, прочие устройства кухонные для приготовления и подогрева, радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части, воздухонагреватели и распределительные устройства для подачи горячего воздуха, установки для кондиционирования воздуха, комбинированные холодильники-морозильники, прочие комбинированные холодильники-морозильники, прочие холодильники бытовые компрессионные, морозильные шкафы вертикального типа, прочие морозильные шкафы вертикального типа, холодильные витрины и прилавки, прочие холодильные витрины и прилавки, машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством, пылесосы со встроенным электродвигателем, пылесосы со встроенным электродвигателем прочие, электрические водонагреватели проточные, электрические водонагреватели накопительные, электроутюги, печи микроволновые, электроплиты бытовые стационарные, прочие электроплиты, мониторы прочие, подключаемые непосредственно к вычислительным машинам товарной позиции 8471 и разработанные для использования с ними, аппаратура приемная для телевизионной связи, прочая цветного изображения, с экраном, электромеханические комнатные выключатели, прочие штепсели и розетки Люстры и прочее электрическое осветительное оборудование Люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное

и настенное, лампы электрические и осветительное оборудование, прочие, прожекторы прочие, из прочих материалов, предназначенные для использования с лампами накаливания, кроме предназначенных для медицинских целей



