Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость ряд продовольственных товаров, сообщил депутат, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

В частности, предлагается освободить от НДС с 1 мая до 31 декабря 2021 года:

импорт растительного масла, семян подсолнечника, льна и сои;

оборот по производству и (или) реализации растительного масла;

субъектам предпринимательства также разрешено экспортировать не более 50% импортного подсолнечного масла и растительного масла, произведённого в результате переработки импортированных семян подсолнечника. Предполагается, что за этим будет следить Государственный таможенный комитет.

Закон направлен на рассмотрение в Сенат.

Откуда и в каких объёмах завозится растительное масло. Источник: Госкомстат.

Ранее «Газета.uz» рассказывала, почему подорожало масло, а также выяснила, кто его завозит, откуда и в каком объёме. Основные причины повышения цен — снижение урожая подсолнечника в 2020 году в крупнейших странах-экспортерах (России и Украине), квотирование экспорта масла, возросший спрос на основные продовольственные товары.

Динамика цен на растительное масло. Источник: Центральный банк.

Динамика цен на рапсовое масло. Источник: Центральный банк.

Динамика цен на пальмовое масло. Источник: Центральный банк.

Динамика цен на соевое масло. Источник: Центральный банк.

На пресс-конференции Центрального банка в четверг сообщалось, что на мировых рынках цены растут на все виды растительных масел — подсолнечное, соевое, рапсовое и пальмовое. По словам главы ЦБ Мамаризо Нурмуратова, в течение года растительное масло в мире подорожало на 61%.

Заместитель главы ЦБ Бехзод Хамраев указал, что на мировых рынках стоимость продовольственных товаров находится под влиянием сезонных факторов.

«Это не означается, что мировые цены на товары постоянно растут. Например, в этом году цены выросли на 20−30%, но это не значит, что в следующие годы тоже будет расти. Потому что иногда сезон может быть неблагоприятным, [неурожайным]. Надо ждать. Фьючерсные контракты в мире на подсолнечное масло на август, сентябрь, октябрь достаточно низкие — 1200 долларов, сейчас — 1500−1550 долларов», — заявил он.

Бехзод Хамраев сообщил, что правительство рассматривает варианты централизованной интервенции на рынке растительного масла и удешевления транспортных расходов при импорте.