Хоким Юнусабадского района Джахонгир Ибрагимов 14 апреля встретился с имамами мечетей района по вопросу предотвращения разводов в семьях, сообщила пресс-служба районной администрации.

В ходе заседания были озвучены следующие предложения по сокращению количества разводов:

перед браком проводить трёхмесячное обучение имамами обоих молодых людей;

ввести понятие семьи как отдельный предмет в школьную программу;

не транслировать сериалы и фильмы, «несовместимые с этической точки зрения с нашим менталитетом».

В январе первый зампредседателя махалли в Юнусабадском районе на встрече с президентом предложила запретить разводы в течение двух-трёх лет после брака и ввести цензуру на телевидении. Она привела в пример программу Yor-Yor (аналог российского ток-шоу «Давай поженимся»), которая «абсолютно не подходит узбекскому менталитету». Шавкат Мирзиёев заявил, что ограничениями и запретами проблемы не решить.

В феврале министр юстиции Русланбек Давлетов подчёркивал, что «интересы государства заключаются в том, чтобы минимизировать разводы, но это никогда не должно ущемлять конституционные права граждан на частную жизнь». Он признал наличие бюрократии в бракоразводном процессе, но указал, что во многих случаях заявление на развод — это «реакционное поведение супругов».

По данным Госкомстата, в 2020 году число разводов в стране составило 28,2 тысячи, что на 10,2% меньше показателя 2019 года (31,4 тысячи). Самый высокий уровень разводов наблюдался в Ташкенте, Сырдарьинской, Андижанской и Ташкентской областях. Из общего числа разводов 50,1% пришлись на пары без детей, 29,3% — с одним ребенком и 20,6% — с двумя и более детьми.