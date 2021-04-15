Хоким Юнусабадского района Джахонгир Ибрагимов 14 апреля встретился с имамами мечетей района по вопросу предотвращения разводов в семьях, сообщила пресс-служба районной администрации.
В ходе заседания были озвучены следующие предложения по сокращению количества разводов:
- перед браком проводить трёхмесячное обучение имамами обоих молодых людей;
- ввести понятие семьи как отдельный предмет в школьную программу;
- не транслировать сериалы и фильмы, «несовместимые с этической точки зрения с нашим менталитетом».
В январе первый зампредседателя махалли в Юнусабадском районе на встрече с президентом предложила запретить разводы в течение двух-трёх лет после брака и ввести цензуру на телевидении. Она привела в пример программу Yor-Yor (аналог российского ток-шоу «Давай поженимся»), которая «абсолютно не подходит узбекскому менталитету». Шавкат Мирзиёев заявил, что ограничениями и запретами проблемы не решить.
В феврале министр юстиции Русланбек Давлетов подчёркивал, что «интересы государства заключаются в том, чтобы минимизировать разводы, но это никогда не должно ущемлять конституционные права граждан на частную жизнь». Он признал наличие бюрократии в бракоразводном процессе, но указал, что во многих случаях заявление на развод — это «реакционное поведение супругов».
По данным Госкомстата, в 2020 году число разводов в стране составило 28,2 тысячи, что на 10,2% меньше показателя 2019 года (31,4 тысячи). Самый высокий уровень разводов наблюдался в Ташкенте, Сырдарьинской, Андижанской и Ташкентской областях. Из общего числа разводов 50,1% пришлись на пары без детей, 29,3% — с одним ребенком и 20,6% — с двумя и более детьми.
Слава
Можете сразу шариат вводить, не мелочитесь. Разводы уменьшатся. А если серьезно, то этих имамов лезущих в политику мне очень хочется отдать под суд.
aziz khamidov
такими темпами скоро вернемся к ношению паранжи, как соответствующего атрибута нашей ментальности. лучше бы занялись разрешением вопроса неприемлемости многоженства.
Nir Avenir
Откуда такие идеи берут у нас а :))) а если человек атеист? Ему что не разрешат жениться что ли :))))
Лара Фаргулина
“В преддверии брака проводить трёхмесячное обучение имамами обоих молодых людей“.
— Если кто-то из пары не мусульманин, то ему можно будет пропускать подобные занятия?
— Если пара не исповедует Ислам, то в таком случае “пусть эти молодые люди будут подвержены тлетворному влиянию Запада“?
— Если у кого-то из пары только один родитель мусульманин, то можно ли ему будет пропустить половину занятий?
— Будут ли имамы иметь право “не рекомендовать“ государственным органам регистрировать брак у тех слушателей, кто, по их мнению, не до конца воспринял то, что ему говорили на трёхмесячном обучении?
Вазген Ксеракопян
Вы своими запретами хотите статистику красивую показать Президенту или проблемы решать? Не пробовали не женить и замуж не выдавать после одного знакомства? Каждый день указы и распоряжения ни о чём!!!
Сергей Малевин
Это вопиющее нарушение Основного закона страны! Знайте об этом, чиновники!
Светлана Халилова
Чтобы было меньше разводов нужно ребенка уже начинать воспитывать когда он ещё лежит поперек кровати т.е.с младенчества. Примером детям должны служить родители. Тогда и меньше будет разводов и также родители должны с детства разговаривать о будущей жизни с детьми Сегодня родители больше находят время посидеть с телефоном в интернете, нежели пообщаться со своими детьми
Timur Kim
Кто нибудь может официально объяснить как наша конституция совмещается с высказываниями о какой-то несовместимости и чуждости менталитета.
Можно тогда добавить туда свод что не чуждо менталитету.
Чтоб наверняка уж знать
Andrey Korotkov
Как сказал М. Булгаков в одном из своих произведений: “Если мы начнём ходить мимо унитаза в нашей уборной, то в ней настанет разруха. Потому что проблема не в клозетах, а в головах!“.
Развод, это конечный результат. А что к нему привело? Ток шоу на тв? А может, всё таки, воспитание, не привитые вовремя ценности?
А может женитьба молодых людей которые друг друга видят впервые и которые зачастую против свадьбы? Вот и разводятся..
евгений цой
Что-то зачастили новости одна сумасбродней другой.. то учат как правильно избивать жену, то винят сериалы, а дальше что? Непонятно, что происходит.. сумасшествие какое-то. Даже не кретинизм, дебизм, это что-то нечто..
Фарид Джабаров
Ох уж этот наш менталитет))
Алексей Николаевич
Хорошую схему придумали для запудривания мозгов и очередного выкачивания денег. А загсы скоро можно будет закрывать, т.к. молодежь глядя на такие извращённые деяния чиновников, все больше предпочитают жить гражданским браком.
Александр Македонский
Проблемы то не от молодых, а от РОДИТЕЛЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ молодых. А их обучать уже поздно..
Михаил Алимов
Хокиму Юнусабада следовало бы сначала ознакомиться с Конституцией со статьёй 31, прежде чем выдвигать такое предложение.
Алексей Николаевич
Да и кстати насчет менталитета, которым так гордятся всякие чиновники. Разработайте узбекское определение этого понятия. И не забудьте, с гордостью и пафосом, там отметить, что ему в Узбекистане присуще и неделимо кумовство, воровство, взятничество, халатное отношение к своим обязанностям, полное безразличие к интересам народа. И обязательно закрепить извинение чиновника, после того как попадется на каком-нибудь проступке. Вот это будет полным описанием менталитета чиновника(не путать с узбекским народом). А менталитет простого народа мы сами знаем и согласно ему друг другу помогаем, по мере возможности.
Вазген Ксеракопян
Маразм крепчает. А распил бюджета, хищения, коррупция и деградация кадров и молодёжи — мелочи жизни.