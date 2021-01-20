15 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с хокимами и руководителями секторов столичных районов, председателями махаллей и молодежью Юнусабадского района Ташкента. На ней молодёжь и председатели махалли выступили с предложениями, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Первый заместитель председателя махалли «Юнусабад» Нозима Муслимова отметила уважение, которое президент демонстрирует по отношению к председателям махаллей.

«В своей речи и своих требованиях вы общаетесь жёстко, начиная с премьер-министра и министров, а также с руководителями банков, а когда дело доходит до нас, вы жалеете нас», — сказала она под смех и аплодисменты присутствующих.

Нозима Муслимова заявила, что только лишь посещением районов руководителями налоговых органов и банков проблемы не решить. По её словам, председатели махаллей должны пересмотреть свою работу. Кроме того, необходимо организовать курсы повышения квалификации в разных сферах для сотрудников махаллинских комитетов, поскольку у них может не хватить квалификации и знаний, чтобы вовлечь, например, домохозяек в предпринимательство.

Представитель махалли «Юнусабад» отметила высокий уровень разводов в стране и предложила законодательно ограничить разводы в течение двух-трёх лет после заключения брака, так как многие разводятся в течение года.

Второе её предложение было связано с различными ток-шоу на телеканалах. Нозима Муслимова заявила, что в детстве на телевидении была цензура, а сейчас многие программы невозможно смотреть в семейном кругу.

«Программ, которые повышают знания, духовность молодёжи, мало. Все они посвящены кулинарии, свекровям и невесткам, шоу „Олов келин“ („Огненная невестка“). Дошло до того, что есть передача Yor-Yor (аналог российского ток-шоу „Давай поженимся“ — ред.), которая абсолютно не подходит узбекскому менталитету. Приходят девушки, предлагают себя, парни смотрят и выражают своё мнение, возьмет ли в жёны, отправит сватов или нет», — рассказала она.

Кадр из шоу Yor-Yor на Zo’r TV.

Президент под смех присутствующих спросил, на каком телеканале выходит эта передача.

Нозима Муслимова сообщила, что передача Yor-yor выходит на телеканале Sevimli TV или Zo’r TV. Хоким Джахонгир Артыкходжаев, сидящий рядом с президентом, сразу уточнил, что эта передача на Zo’r TV не выходит (на самом деле она выходит на Zo’r TV). Зал снова рассмеялся и стал аплодировать.

Реакция президента

Шавкат Мирзиёев заявил, что разводы не соответствуют обычаям Узбекистана, многие молодые люди смотрят на мир «несерьёзно», не хватает «культуры и чувства благодарности». При этом он сказал, что запретить разводы законом «сложно».

Что касается программ на частных телеканалах, то глава государства указал, что их закрытием проблему не решить.

«В основе всего этого то, что мы 20 лет не обращали внимания на образование… Почему на телевидении это показывают? Потому что нет людей, которые могут делать другие программы. Если я сейчас дам поручение, то вспомнят прошлое и запретят. Но ведь нет других людей, которые взамен подготовят другое шоу», — сказал он.

При этом президент одобрил предложение о повышении квалификации сотрудников махаллинских комитетов и заявил, что «председателей махаллей, которые соответствуют нынешним условиям, очень мало», по этой причине их нужно обучать.

В марте 2020 года Шавкат Мирзиёев также высказывался по вопросу разводов. Он выражал сожаление, что такие серьезные последствия происходят по мелким бытовым причинам, отметив, что нужно изучать и положительно разрешать ситуации в проблемных семьях. Глава государства рекомендовал организовать при махаллях краткосрочные курсы по подготовке к семейной жизни и закрепить за ними психологов, а также проводить конкурс «Образцовая семья».

В конце прошлого года стало известно о разработке документа, который закрепит обязательность курсов по подготовке к семейной жизни и медицинских осмотров для выявления проблем с репродуктивным здоровьем. В документ также может войти право молодых семей на льготные потребительские, ипотечные и автокредиты, а также защита алиментного права.