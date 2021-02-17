Государство заинтересовано в сокращении числа разводов, но это никогда не должно ущемлять конституционные права граждан на частную жизнь. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов.

«По разводам определенно есть бюрократия, однозначно. Интересы государства заключаются в том, чтобы минимизировать разводы, но это никогда не должно ущемлять конституционные права граждан на частную жизнь. Это однозначно», — подчеркнул он.

Глава Минюста прокомментировал постановление Пленума Верховного суда, согласно которому «временный разлад в семье и конфликты между супругами, вызванные случайными причинами, а также не подтвержденные серьезными доводами, нежелание одного или обоих супругов продолжать брак также не могут считаться достаточным основанием для его расторжения».

«Я это тоже поддерживаю. Знаете почему? При любом раскладе, когда мы делали анализ, очень много случаев того, что заявление на развод — это реакционное поведение супругов. Иногда вот такое бывает. 40% случаев — это реакционное поведение на проблемы жизни между супругами. Поэтому суды дают срок шесть месяцев [для примирения]», — отметил он.

Русланбек Давлетов заявил, что примирительные комиссии из-за многочисленных жалоб были ликвидированы.

«У нас было очень много проблем с этими комиссиями. Они больше не вмешиваются в жизнь людей. Но шесть месяцев нужно давать на раздумье. Я считаю, что есть некоторые моменты, когда не нужно давать шесть месяцев. Например, измена. Даже через шесть месяцев это не изменится. Или какие-то серьёзные проблемы, связанные со здоровьем. К сведению, СПИД. Если у одного из супругов будет СПИД, то и через шесть месяцев, и через год эту ситуацию не исправить. Такие законодательные нормы есть в других государствах»,

Глава Минюста поддержал мнение о том, что в некоторых случаях не нужно давать супругам сроки для примирения, если они намерены развестись. При этом он заявил, что как государственный чиновник не может комментировать судебную практику. Речь идёт о судьях, которые по истечении шести месяцев «на раздумье» отказывают, а затем супругам приходится снова подавать заявление на развод и ждать ещё шесть месяцев или долгие годы.

«Это судебная власть, отдельная власть. Я озвучил нашу позицию: в некоторых моментах мы можем не давать сроки и никогда мы не должны ущемлять основное конституционное право на частную жизнь. Это однозначно. Это конституционное право», — отметил он.

Согласно тому же постановлению Пленума Верховного суда, при рассмотрении дела о расторжении брака суд должен принимать меры к сохранению семьи. Для этого при установлении в судебном заседании обстоятельств, свидетельствующих о возможности сохранения семьи (наличие детей, продолжительность брака, характер взаимоотношений в семье, временный разлад и др.), суд по просьбе обеих или одной из сторон, а также по собственной инициативе вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах шести месяцев. При этом предоставление срока для примирения менее трех месяцев считается неэффективным. Отложение разбирательства дела для примирения супругов в пределах шестимесячного срока может быть неоднократным.





По данным Госкомстата, в 2020 году число разводов в стране составило 28,2 тысячи, что на 10,2% меньше показателя 2019 года (31,4 тысячи). Самый высокий уровень разводов (в промилле) наблюдался в Ташкенте (1,5), Сырдарьинской (1,3), Андижанской (1,0) и Ташкентской (1,0) областях. Из общего числа разводов 50,1% пришлись на пары без детей, 29,3% — с одним ребенком и 20,6% — с двумя и более детьми.

В марте прошлого года президент Шавкат Мирзиёев высказался по вопросу разводов: он выразил сожаление, что такие серьезные последствия происходят по мелким бытовым причинам, и указал, что нужно изучать и положительно разрешать ситуации в проблемных семьях. Глава государства рекомендовал организовать при махаллях краткосрочные курсы по подготовке к семейной жизни и закрепить за ними психологов, а также проводить конкурс «Образцовая семья».