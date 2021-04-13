Министерство культуры по поручению президента переедет в здание дворца искусств «Туркистон», передает корреспондент «Газеты.uz».

Президент на видеоселекторном совещании, посвященном трудоустройству молодежи, поручил Минкульту переехать в течение месяца. Шавкат Мирзиёев сказал министру культуры Озодбеку Назарбекову, что учреждение культуры должно находиться в здании культуры, которое, по словам президента, сейчас почти не используется.

Шавкат Мирзиёев поручил Озодбеку Назарбекову повысить эффективность использования дворца искусств «Туркистон» и задействовать его в мероприятиях и творческих вечерах.

Глава государства напомнил, что функции Минкульта недавно были облегчены за счет передачи части их в ведение Министерства спорта и туризма.

Напомним, при вновь созданном министерстве образовано Агентство культурного наследия. Ему из системы Минкульта передаются в ведение государственные музеи, музеи-заповедники, дома-музеи и объекты недвижимого имущества материального культурного наследия.





Сейчас Минкульт располагается в историческом здании на улице Тараса Шевченко, туда ведомство переехало в 2017 году. Здание построено в 1898 году для Ташкентского реального училища. В годы независимости его занимали банк «Асака» и Министерство внешней торговли. О его дальнейшей судьбе информации пока нет.