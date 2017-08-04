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Фото: mfer.uz

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Минкульт переедет в бывшее здание МВЭСИТ

Министерство культуры разместится в историческом здании на ул. Тараса Шевченко.

Сегодня, 11:37   Политика  

Министерство культуры Узбекистана разместится в историческом здании на ул. Тараса Шевченко, где раньше располагалось Министерство внешних экономических связе, инвестиций и торговли (МВЭСИТ, ныне — Министерство внешней торговли). Об этом на встрече с представителями творческой интеллигенции Узбекистана 3 августа сообщил Президент Шавкат Мирзиёев.

«Во всем мире министерства культуры считаются лицом страны и располагаются в самых красивых, величественных зданиях. К сожалению, наше министерство работает в неудобных условиях, в здании, где находятся в основном официальные ведомства. Это не позволяет культурному сообществу, творческим деятелям свободно посещать министерство, проводить здесь разные творческие мероприятия», — сказал Президент.

После переезда МВЭСИТ на новое место в здании, построенном в 1898 году для Ташкентского реального училища, располагался банк «Асака».

Текст: «Газета.uz»      2 189
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