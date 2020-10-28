Бывшее центральное здание Службы государственной безопасности на улице Сайилгох в Юнусабадском районе Ташкента будет реализовано частному сектору. Об этом говорится в указе президента по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации госактивов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства юстиции.

Объект общей площадью 20219 кв. м на «Бродвее» в центре столицы находится на балансе Агентства по управлению государственными активами. Здание включено в перечень из 15 объектов государственной недвижимости, реализуемых частному бизнесу.

Кроме того, будут приватизированы зоны отдыха «Сиджак» (53,8 тысячи кв. м), «Бельдерсай» (461 тысяча кв. м), «Чарвак» (761 тысяча кв. м) и «Бургалик» (2556 кв. м) в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Первые три объекта выставляются на продажу в качестве имущественного комплекса с оценкой всего имеющегося имущества.

Под приватизацию подпадают также часть здания «Газетного корпуса», выходящая на пересечение улиц Бухара и Нуронийлар (19,1 тысячи кв. м.) и бывший театр имени Свердлова в центре Ташкента, в котором ранее располагалась Республиканская фондовая биржа (11,4 тысячи кв. м). Напомним, в 2017 году это здание было передано Министерству культуры, в нем намеревались создать концертный зал.





Ранее «Газета.uz» сообщала, что Агентство по управлению госактивами предлагало передать указанные объекты ООО Forsa Barsa по нулевой стоимости и без конкурса с выполнением инвестиционных обязательств, но Антимонопольный комитет отметил нарушение законодательства о конкуренции. В итоге здания было решено выставить на публичные торги.

Кроме того, будет продан комплекс торговли и бытовых услуг на Малой кольцевой улице, 57−59−61, в Юнусабадском районе Ташкента (технорынок «Малика»). Объект площадью 41,3 тысячи кв. м находится на балансе столичного хокимията.



