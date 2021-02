В Ташкенте планируется открытие двух частных высших учебных заведений — University of Tashkent for Applied Sciences (Ташкентский университет прикладных наук) и Diplomat University (Дипломатический университет). Министерство высшего и среднего специального образования опубликовало для обсуждения проекты соответствующих постановлений правительства.

University of Tashkent for Applied Sciences

Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО), ООО University of Tashkent for Applied Sciences зарегистрирован 24 ноября 2020 года. Руководителем указан Жавлон Умаров, учредителями — Жавлон Умаров и Сардор Рахимбергенов (по 50%). Они также являются учредителями Tashkent Institute Of Business Administration, зарегистрированного в Чиланзарском районе 24 сентября 2020 года.

В Ташкентском университете прикладных наук, наряду с образовательной программой Узбекистана, планируется внедрить образовательные стандарты Университета Гринвича, Университета Центрального Ланкашира (оба — Великобритания) и других высших образовательных учреждений из топ-1000 мировых рейтингов вузов, привлечь их профессоров, преподавателей, ученых и специалистов к учебному процессу.

Студентов будут обучать по таким направлениям, как информационные бизнес-системы, информационная безопасность, математическое моделирование и прогнозирование, риск-менеджмент, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), эконометрика, управление бизнесом, управление проектами и другие.

Обучение будет вестись на узбекском, русском и английском языках на платно-контрактной основе, а также за счет грантов, предоставляемых потенциальными работодателями, и других источников.

Приём первых студентов запланирован на 2021/2022 учебный год. При этом ежегодно вуз будет предоставлять десять бесплатных мест для абитуриентов из социально-уязвимых слоев населения с высокими показателями успеваемости.

Проектом предлагается освободить университет до 1 августа 2024 года от всех видов налогов, единого социального платежа и НДФЛ, взимаемых с профессорско-преподавательского состава вуза, прибывшего из-за рубежа, а также от таможенных платежей за импортируемое оборудование (кроме таможенных сборов).

Новый университет должен расположиться по адресу: Юнусабадскй район, 12-квартал, ул. Ахмада Дониша, 20А.

Diplomat University

Согласно данным ЕГРПО, ООО Diplomat University зарегистрирован 9 сентября 2020 года. Руководителем указана Хилола Сайдаменова, учредителем — Дилшод Сайдаменов.

Создателем Дипломатического университета указана Diplomat International School — частная школа с уклоном на точные науки и ориентированием на дипломатическую работу в перспективе.

Занятия здесь также будут проходить на узбекском, русском и английском языках в дневной, вечерней и дистанционной (онлайн) форме.

Студентов будут обучать на платно-контрактной основе по направлениям: экономика, информационные технологии, юриспруденция и международные отношения. Выпускники вуза в случае выполнения определенных требований смогут получить дипломы о двойной (double major) или смежной (major+minor) специальности.

До 1 августа 2022 года новый вуз может быть освобожден от всех видов налогов, единого социального платежа и НДФЛ, взимаемых с иностранных педагогов, а также таможенных платежей за импортируемое оборудование (кроме таможенных регистрационных сборов).

Diplomat University планируют разместить «на пересечении улиц Матбуотчилар, Сайилгох и Ататюрка» (современное название — Зарафшан). На этой территории находится бывшее здание центрального аппарата Службы государственной безопасности (СГБ), которое планировалось реализовать частному бизнесу.