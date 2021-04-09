В субботу, 10 апреля, для Узбекистана вступает в силу специальная система преференций Европейского союза для устойчивого развития и эффективного управления (GSP+), куда Узбекистан был принят в качестве страны-бенефициара в рамках Всеобщей схемы преференций (GSP).

Этому событию была посвящена пресс-конференция c участием Министерства инвестиций и внешней торговли и Делегации ЕС в Узбекистане.

Напомним, в декабре прошлого года Еврокомиссия досрочно приняла решение предоставить Узбекистану статус бенефициара Всеобщей системы преференций плюс GSP+. Это позволит стране удвоить число товаров, беспошлинно поставляемых в Евросоюз, доведя до 6200.

Схема GSP+ предлагает дополнительные возможности для увеличения торговли между ЕС и Узбекистаном, поскольку будут отменены тарифы на ряд важных экспортных товаров, таких как ткани, одежда и изделия из пластика. Несмотря на относительную близость к рынку ЕС, торговый потенциал еще не полностью использован, поскольку ЕС занимает лишь седьмое место в списке экспортных направлений Узбекистана.

Присоединяясь к схеме GSP+, страны с низким и низко-средним уровнем доходов обязуются эффективно выполнять 27 основных международных конвенций о правах человека и трудовых правах, защите окружающей среды и климата и надлежащем управлении. Регламент GSP предусматривает постоянный мониторинг обязательств получателей GSP+.

«Уверен, что это придаст мощный импульс инвесторам и представителям частного сектора, прежде всего из стран ЕС, к реализации перспективных проектов в Узбекистане, а также сформирует прочную основу для диверсификации и ускоренного развития торгово-экономических связей между Узбекистаном и странами ЕС», — сказал заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

Глава делегации ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан отметила: «Применение системы преференций GSP+ в отношении Узбекистана является как нельзя более своевременным, в особенности в период восстановления страны от кризиса COVID-19. Это также является хорошим стимулом для дальнейшей реализации реформ в Узбекистане, связанных с имплементацией 27 основных международных конвенций по окружающей среде, правам человека и трудовым правам, а также эффективному управлению».

Как сообщалось ранее, президент, выступая с посланием парламенту, призвал разработать программу для эффективного применения в Узбекистане преференций Евросоюза по беспошлинному экспорту GSP+.