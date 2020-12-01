Европейская комиссия 30 ноября в досрочном порядке приняла положительное решение по заявке Узбекистана на получение статуса бенефициара Всеобщей системы преференций плюс «GSP+», сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Соответствующий документ подписала председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен.

«Решение было принято на основании отчетов мониторинговых групп Еврокомиссии о выполнении Узбекистаном положений 27 международных конвенций в области защиты прав человека, соблюдения трудовых стандартов, защиты окружающей среды и эффективного управления», — говорится в сообщении.

На основании проведенного анализа Еврокомиссия пришла к выводу о соответствии страны критериям для участия в «GSP+» и предложила включить ее в список бенефициаров, отметили в МИВТ.

Теперь вопрос будет передан в Европейский совет и Европейский парламент для рассмотрения и утверждения данного решения. После утверждения принятого решения узбекские производители и экспортеры смогут начать пользоваться односторонними тарифными преференциями при экспорте своих товаров на европейский рынок.

Количество товарных позиций, которые узбекские производители смогут беспошлинно экспортировать в страны ЕС, вырастет до 6200, подчеркивается в сообщении. Это вдвое больше, чем сейчас.

В настоящее время Узбекистан пользуется базовой системой GSP, согласно которой может экспортировать в ЕС 3000 товарных позиций без таможенных пошлин и 3200 товарных позиций — по сниженным ставкам.