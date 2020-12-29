Одной из важнейших задач правительства останется выход на новые экспортные рынки, сказал президент Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием Олий Мажлису.

«В следующем году необходимо активизировать работу по вступлению во Всемирную торговую организацию и широкомасштабному сотрудничеству с Европейским Союзом», — сказал президент, добавив, что следует разработать отдельную программу для эффективного применения в Узбекистане преференций системы «GSP+». Решение об их предоставлении стране было принято в начале декабря.

Недавно Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

«Для полномасштабного присутствия на рынках государств — членов этой организации нам необходимо ускорить работу по приведению национальных норм технического регулирования в соответствие с их требованиями», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, в новом году из Фонда поддержки экспорта предприятиям будет выделено 100 млн долларов на закупку сырья и производство экспортоориентированной продукции.

Экспортерам будет компенсироваться 50% расходов на открытие торговых домов и магазинов, затрат на рекламу за рубежом, сообщил Шавкат Мирзиёев.

В целом перед правительством поставлена задача увеличить в следующем году объем экспорта товаров и услуг не менее чем на 20%, резюмировал президент.