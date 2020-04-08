Президент Узбекистана поручил до 1 сентября разработать Генеральный план программы развития газотранспортной системы до 2030 года с привлечением экспертов Всемирного банка и Азиатского банка развития. Об этом говорится в постановлении главы государства от 4 апреля.

Исполнение поручения возложено на министерства энергетики, экономического развития и сокращения бедности, финансов, инвестиций и внешней торговли, Антимонопольный комитет и Агентство по управлению государственными активами.

В этот же срок ведомствам предстоит разработать предложения по созданию оптового рынка электроэнергии и природного газа на основе биржевых торгов, предусмотрев обеспечение равного доступа всем участникам и прозрачного механизма ценообразования.

Напомним, создание оптового рынка электроэнергии операторов стран Центральной Азии анонсировал в середине прошлого года заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев. На такой бирже производители электроэнергии из Центральной Азии смогут предлагать излишки произведенной генерации, а Узбекистан планирует через нее восполнять недостающие объемы для будущих поставок электроэнергии в Афганистан.

Кроме того, международно признанные консалтинговые и аудиторские компании привлекут к созданию до 1 июля «дорожной карты» по улучшению операционной эффективности предприятий нефтегазовой отрасли. На эти же предприятия планируется нанять высококвалифицированных зарубежных экспертов и специалистов, в том числе соотечественников за рубежом.

До 1 октября на всех предприятиях нефтегазовой отрасли постановлением поручено внедрить антикоррупционный комплаенс-контроль.

Постановлением предусмотрена капитализация в счет увеличения доли государства в уставных фондах:

компании «Узбекнефтегаз» основного долга и начисленных процентов по кредитам Фонда реконструкции и развития (ФРР), ранее выделенных «Узбекнефтегазу» для реализации инвестиционных проектов;

компании «Узкимёсаноат» основного долга и начисленных процентов по кредитам ФРР, ранее выделенных для «Биринчи резинотехника заводи» на проект по созданию производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин в свободной экономической зоне «Ангрен». Далее капитализированные средства будут направлены на увеличение уставного фонда завода.

Планируется привлечение кредитных средств Фонда шелкового пути (КНР) и иностранных коммерческих банков в размере 250 млн долларов, а также 400 млн долларов за счет экспортно-кредитных агентств для финансирования программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017−2021 годы.