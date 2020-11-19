Депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Дониёр Ганиев на заседании нижней палаты 18 ноября раскритиковал правительство за выдачу субсидии в 400,9 млрд сумов (около $38 млн) компании «Узбекнефтегаз» из Антикризисного фонда при Министерстве финансов.

Парламентарий напомнил, что большая часть средств Антикризисного фонда сформирована за счет иностранных кредитов. При этом правительство выдало «Узбекнефтегазу» огромные средства в виде субсидии, то есть безвозмездно. Она задался вопросом, почему этой сфере, которая считается одной из самых прибыльных в мире выдается не ссуда, а субсидия.

«Нефтегазовая сфера считается одной из самых прибыльных в мире. Да, из-за пандемии в этом году снизились цены из-за снижения спроса. Это мы понимаем. Но с восстановлением экономической активности эта сфера снова станет одной из прибыльных в мире, то есть эти компании продолжат получать большие доходы. Кроме того, „Узбекнефтегаз“ как монополист до сегодняшнего дня управляла самой прибыльной сферой в Узбекистане. Несмотря на это, за счет иностранных кредитов мы даем этому предприятию субсидию в 400 млрд сумов, то есть без требования возврата этих средств. Почему не ссуда, а субсидия?», — спросил Дониёр Ганиев.

По словам министра финансов Тимура Ишметова, несмотря на то что Антикризисный фонд находится при Минфине, его средства распределяются решениями Республиканской антикризисной комиссии во главе с премьер-министром, а министерство в этом случае является исполнителем.

«Что касается выдачи субсидии в 400 млрд сумов „Узбекнефтегазу“, то на примере этой компании можно увидеть, что практически во всех государственных организациях, которые де-юре монополисты или же компании, юридически не являющиеся монополистами, де-факто монополисты, а также стратегических компаниях менеджмент, финансовый менеджмент, в целом экономическая эффективность на низком уровне. Это нужно признать», — отметил глава Минфина.

Министр заявил, что в числе главных макроэкономических рисков в 2021 году указаны государственные предприятия, которые могут способствовать увеличению фискальных рисков (угроза потерь финансовых ресурсов при формировании и расходовании средств бюджета). По его словам, если изучить структуру внешних заимствований за последние годы, то большая их часть взята для этих госпредприятий. Кроме того, большую долю среди проектов, финансируемых Фондом реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), также занимают проекты с участием госпредприятий.

«Если эти госпредприятия в будущем не повысят свою экономическую эффективность, если они не смогут закрыть свои долги, то это станет грузом для государства. А если долг взят под гарантии правительства, то придется напрямую платить, даже если [долги] не гарантированы [правительством], государство является акционером, и оно должно что-то сделать», — отметил он.

Тимур Ишметов подчеркнул, что «выдача субсидий в 400 млрд сумов показала настоящее положение в нефтегазовой сфере».

«Кроме того, согласно последнему постановлению президента (ПП-4664), долг [и начисленные проценты] по кредитам Фонда реконструкции и развития, которые выдавались в течение нескольких лет, были капитализированы за счет увеличения доли государства в уставном фонде „Узбекнефтегаза“. То есть эти госпредприятия, которые в последнее время резко критикуются со стороны главы государства, правительства, несмотря на первые шаги в реформах, делают следующие шаги очень медленно. Это мы видим в их финансовом положении», — указал он.

Министр напомнил, что президент 27 октября подписал указ «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов». В нем указан перечень крупных государственных предприятий и хозяйственных объединений, подлежащих трансформации, в том числе предприятия нефтегазовой и энергетической отрасли.

Указом предусмотрено укомплектование квалифицированными международными специалистами не менее 30% состава наблюдательных советов и не менее трех руководящих должностей в правлении предприятия путем активного привлечения на основе международного конкурса зарубежных специалистов данной сферы (в том числе из числа соотечественников) в наблюдательные советы и правления предприятий.

«За некоторыми предприятиям, которые могут способствовать повышению фискальных рисков, закреплен Минфин. Если мы не проведем реформы и не трансформируем эти предприятия в настоящие бизнес-субъекты, то некоторые директора хозсубъектов продолжат вести себя как министры. Без трансформации выдача субсидий и капитализации, к сожалению, продолжится долго. Думаю, что правильное исполнение этого указа всеми министерствами прекратит постоянную финансовую помощь этим предприятиям», — сказал глава Минфина.

Ранее Тимур Ишметов сообщил, что госорганам определят конкретные модели автомобили для покупки. Он также объяснил, почему министерствам и местным хокимиятам планируется дать больше свободы по распределению расходной части бюджетов.