Китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 27 марта доставлена в Узбекистан из Китая, сообщили «Газете.uz» в пресс-служба Министерства инновационного развития.

По данным Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья, в Ташкент прибыла партия из 1 миллион доз.

«Это новая рекомбинантная вакцина против коронавируса, разработанная учеными из Института микробиологии Китайской академии наук и произведенная фармацевтической компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Ее клинические испытания проводились в сотрудничестве с узбекскими учеными», — напомнили в Мининноваций.

Как отмечается в сообщении, при разработке вакцины ZF-UZ-VAC2001 внешний белок коронавируса был синтезирован биотехнологическим методом, при введении ее в организм формируется иммунный ответ на этот белок. «Считается, что такие вакцины имеют самый высокий профиль безопасности по сравнению с другими типами вакцин», — говорится в сообщении.

Это четвертая вакцина против коронавируса, разработанная и одобренная в Китае для экстренного применения.

На сегодняшний день в рамках III фазы исследований вакцины ZF-UZ-VAC2001 в Узбекистане были вакцинированы более 7000 человек, состояние каждого добровольца отслеживается.

«В ходе исследований, которые проводятся с декабря прошлого года, не было зарегистрировано серьезных побочных эффектов у вакцинированных добровольцев», — заверили в Мининноваций.

Как отметили в Службе санэпидблагополучия и общественного здоровья, данная вакцина может защитить и от «британского штамма» и других новых штаммов коронавируса.

Вакцина ZF-UZ-VAC2001 была зарегистрирована в Узбекистане 1 марта.

Напомним, вакцинацию населения в Узбекистане планировалось начать с 1 апреля вакциной AstraZeneca, однако начало кампании может быть отложено на 5 апреля в связи с трехдневным празднованием Навруза.

Вакцинация будет проводиться на добровольной основе в утвержденном порядке: граждане в возрасте 65−74 лет, 75−84 лет, 85 лет и старше, медработники, граждане с хроническими заболеваниями (18−65 лет), педагоги школ, сотрудники дошкольных организаций, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, ожидается также закупка Узбекистаном 1 миллиона доз вакцины «Спутник V».