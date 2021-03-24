Главный врач специализированной многопрофильной инфекционной больницы №1 в Зангиатинском районе Ташкентской области Анвар Хусанов в интервью передаче Zamon телеканала Sevimli TV опроверг сообщения о заполненности больниц №1 и №2 в связи с увеличением числа пациентов с коронавирусом. Он признал, что за последние 7−10 дней число пациентов немного увеличилось, но отметил, что многие палаты сейчас пустуют.

«Если в прошлые месяцы в день обращалось 30−35 человек и диагноз COVID-19 подтверждался у 20−25 из них, то на сегодняшний день обращаются 50−60 граждан», — сказал главврач.

В медучреждении также сообщили, что выросло количество пациентов, помещаемых в реанимационное отделение, а также фиксируются случаи повторного заражения коронавирусом.

Сейчас пациентов с подозрением на коронавирус принимают только в двух инфекционных больницах в Зангиате. Они были построены после начала пандемии. В декабре в связи со снижением уровня заболеваемости все распределительные центры были закрыты, а больницы, перепрофилированные под COVID-19, вернулись к обычному режиму работы.

17 марта Узбекистан получил 660 тысяч доз (по две дозы на человека) вакцины AstraZeneca в рамках глобальной программы COVAX. Массовая вакцинация, как ожидается, начнётся с 1 апреля.