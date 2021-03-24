1 апреля в Узбекистане начнётся массовая вакцинация от коронавируса. Об этом в интервью программе Zamon телеканала Sevimli TV сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков.

По его словам, на первом этапе планируется привить 330 тысяч человек с помощью вакцины AstraZeneca (Covishield). 17 марта Узбекистан получил 660 тысяч доз (по две дозы на человека) этого препарата в рамках глобальной программы COVAX. Следующая партия вакцины AstraZeneca ожидается в начале апреля (представители ВОЗ и ЮНИСЕФ сообщали, что это произойдёт в мае).

Нурмат Атабеков заявил, что дата 1 апреля выбрана с учётом подготовки первичного звена системы здравоохранения к вакцинации.

Ранее заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщал «Газете.uz», что массовая вакцинация AstraZeneca начнётся после Навруза — с 23−24 марта.

Всего в Узбекистане на первом этапе планируется привить свыше 4,1 миллиона человек. Вакцинация будет проводиться на добровольной основе в утверждённом порядке: граждане в возрасте 65−74 лет, 75−84 лет, 85 лет и старше, медработники, граждане с хроническими заболеваниями (18−65 лет), преподаватели школ, сотрудники ДОО, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Баходир Юсупалиев подчёркивал, что «вакцинация будет добровольной — никого принуждать не будут» и санкций за отказ от вакцинации не предусмотрено.

С 15 марта в Ташкенте усилили контроль за соблюдением карантинных требований из-за роста случаев коронавируса. Специалисты сообщили о росте доли детей в структуре заболевших коронавирусом с 5% до 25% и о возможном продлении школьных каникул.

Накануне Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом установила с 1 апреля ряд ограничений по проведению свадеб и других массово-культурных мероприятий.