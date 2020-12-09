В Ташкенте закрываются распределительные центры для больных коронавирусом, расположенные на двух павильонах выставочного комплекса «Узэкспоцентр» и спортивном комплексе «Универсал», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве пояснили, что центры прекращают работу в связи со стабилизацией в столице эпидемиологической ситуации, а также в целях недопущения разобщенности специализированных учреждений в борьбе с COVID-19.

Пациенты, проходившие лечение в распределительных центрах, будут направлены в инфекционные больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области. Уточняется, что с работавшими в центрах специалистами будут прекращены временные трудовые договора, они должны вернуться на прежние места работы.

Напомним, из-за снижения уровня заболеваемости к привычному режиму работы уже вернулись Научно-исследовательский институт вирусологии и клиника НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, а также клиническая больница скорой помощи, перинатальный центр и инфекционная больница №3 в Ташкенте. Прекратил работу и круглосуточный колл-центр 1105, запущенный для обращений пациентов на домашнем лечении и граждан, взятых на карантин. Функции горячей линии были переданы колл-центру Минздрава 1003.