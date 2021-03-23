Министерство строительства Узбекистана на днях сообщило о компаниях, которые ведут строительные работы в Навоийской области с нарушениями. В их числе оказалась Zarafshan Golden Group, одним из учредителей которой является сенатор Улугбек Файзиев.

«Газета.uz» получила комментарий Zarafshan Golden Group, в котором говорится, что решением хокима Зарафшана от 28 июля 2020 года (К-214) компания получила землю площадью 0,525 га в 13-м микрорайоне Навои для строительства многоэтажного здания в соответствии с генеральным планом города.

Главное управление строительства 25 августа 2020 года утвердило архитектурно-планировочное задание и выдало технические условия по подключению к сетям газо-, электро-, водоснабжения и канализации. Также получено заключение экологической экспертизы, говорится в письме.

Для строительства 12-этажного жилого здания, как утверждается, впервые в стране подготовлена проектно-сметная документация на основе сборных железобетонных конструкций, согласно договору с российской компанией «УДС-Инжиниринг» от 24 августа.

В Zarafshan Golden Group заявили, что для адаптации объекта потребовалось определённое время, из-за чего затянулось оформление документов. Адаптационные работы были завершены компанией ToshuyjoyLITI.

«На объекте были завершены только работы по котловану, и на основе предписания Территориальной инспекции по контролю в сфере строительства от 9 февраля строительные работы приостановлены до утверждения проектно-сметной документации, государственной экспертизы и её регистрации в инспекции. Об этом сообщено инспекции», — говорится в заявлении.

Ранее Минстрой сообщал о компаниях, ведущих строительство с нарушениями в Ташкенте, Ташкентской, Джизакской и Бухарской областях.