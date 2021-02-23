Министерство строительства Узбекистана выявило нарушения в строительстве многоэтажных жилых зданий и других объектов в Ташкентской области, которое ведётся за счёт частных инвесторов, сообщила пресс-служба госоргана.

Ранее Минстрой назвал пять строительных компаний, которые с нарушениями возводят в Ташкенте многоэтажные дома или гостиницы с нарушениями. По данным министерства, подобных случаев немало и в других регионах страны.

Изучение показало, что объекты в Ташкентской области также строятся без получения положительного заключения экспертизы на проектные документы.

Компания Energo Tehnika Grant возводит три трёх- и четырёхэтажных жилых дома в махалле «Дустлик» в Бостанлыкском районе. Строительные работы ведутся самовольно без оформления необходимых градостроительных документов и без уведомления территориальной инспекции по контролю в сфере строительства Ташкентской области. В декабре 2020 года инспекция провела однодневную проверку объекта.

По итогам проверки в отношении должностного лица был оформлен административный протокол, материалы направлены в Бостанлыкский районный суд по уголовным делам, застройщик привлечен к ответственности по части 7 статьи 99 Кодекса об административной ответственности (Строительство объектов без положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, в том числе на рабочую документацию, а также без разрешения инспекций по контролю в сфере строительства и по контролю за качеством дорожно-строительных работ. Наказывается штрафом на граждан от 25 до 30, а на должностных лиц — от 50 до 70 базовых расчетных величин).

Несмотря на это, компания Energo Tehnika Grant не приостановила строительно-монтажные работы и не оформила документы для регистрации в инспекции.

В Куйичирчикском районе (махалля «Ойдинобод») компания Rus Bek ведёт строительство комплекса по оказанию торговых и бытовых услуг без оформления градостроительных документов и уведомления инспекции. Здесь также была проведена краткосрочная проверка. Собранные материалы направлены в Чиназский районный суд по уголовным делам. Должностное лицо компании привлечено к ответственности по части 7 статьи 99 КоАО. Однако строительные работы также продолжаются без регистрации в инспекции по контролю в сфере строительства.





В Чиназском районе (махалля «Яллама») выявлено строительство таможенного терминала компанией Euroazia Transportion and Logistik Company без уведомления территориальной инспекции. По итогам однодневной проверки и направления материалов в Бостанлыкский районный суд по уголовным делам должностное лицо привлечено к ответственности по части 7 статьи 99 КоАО. Несмотря на это, работы продолжаются без оформления необходимых документов.