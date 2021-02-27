Министерство строительства Узбекистана сообщило о компаниях в Джизакской области, строящих объекты с нарушениями.

К примеру, в махалле «Алишер Навои» в Джизаке строится четырехэтажный жилой дом на 32 квартиры, генеральным подрядчиком которого является ООО Qangli Qurilish Materiallari. Проектно-сметные документы были разработаны в 2014 году ГУП «УзшахарсозликЛИТИ». К настоящему моменту завершены строительно-монтажные работы в 16 квартирах на первых двух этажах здания.





В ходе проверок установлено, что строительство объекта было начато с расширением фундамента здания в сторону улицы на 6 погонных метра. Кроме того, перед началом работ компания не оформила необходимые градостроительные документы в городском Управлении по архитектуре. Строительство начато самовольно без получения заключения экспертизы, говорится в сообщении.

По данному факту Территориальная инспекция по контролю в сфере строительства Джизакской области предписала заказчику приостановить строительные работы. Собранные документы направят в прокуратуру Джизака.





Другим объектом, где выявлены нарушения, называется недостроенная семиэтажная гостиница, которая также возводится по вышеназванному адресу. Заказчиком и подрядчиком объекта является ООО «Агростандартплюс».

Несмотря на то, что проектом было утверждено семь этажей, застройщик начал строительство восьмого этажа без согласования с Управлением архитектуры города и получения заключения по изменённому проекту.

Собранные документы направлены в судебные органы для привлечения к административной ответственности компанию «Агростандартплюс» и проектировщика ООО «Жиззах бунёдкор лойиха». Инспекция предписала остановить строительные работы.

По данным Министерства строительства, по состоянию на 15 февраля в Джизакской области зарегистрировано 65 строительных объектов. Анализ показал, что среди предпринимателей имеются представители разных сфер, у которых нет достаточно возможностей для внутреннего и технического контроля за строящимися объектами.

В январе в Галляаральском районе компании «Арслон Шамшод», «Махфуза-О», «Колорит синтез» и ООО «Асилбек Пауер Прожект» своевременно не устранили нарушения, предписанные инспекцией, по одному случаю, а «Гранд супер» — по пяти случаям. Все собранные документы по этим правонарушениям направлены в районный суд.

Ранее в Министерстве строительства сообщали о компаниях, ведущих незаконное строительство в Ташкенте и Ташкентской области.

В начале января в Джизаке обрушилась часть недостроенного здания. Министр строительства Батыр Закиров заявлял, при выдаче разрешений и строительстве имела место «прямая коррупционная схема». Позже объект был снесён.