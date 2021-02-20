Министерство строительства Узбекистана и Территориальная инспекция по контролю в сфере строительства Ташкента изучили строительство ряда многоквартирных домов в столице, которое ведётся за счёт частных инвесторов, и выявили нарушения, сообщила пресс-служба Минстроя 15 февраля.

Выяснилось, что некоторые застройщики возводят дома без положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию или ведут строительно-монтажные работы без уведомления уполномоченного органа.

Humo-Sarbon





Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО), компания Humo-Sarbon зарегистрирована в Алмазарском районе 12 октября 2004 года. Основной вид деятельности — аренда и управление нежилыми помещениями. Руководителем указан Хусан Гафурджанович Каримов, учредителем — Аскар Атаханович Азимов (100%).

Компания Humo-Sarbon начала строительство многоэтажной гостиницы на улице Беруни, 8 в Алмазарском районе без прохождения регистрации в инспекции по контролю в сфере строительства. После проверки застройщику 15 декабря было направлено предписание об обязательном устранении недостатков.





Из-за невыполнения предписания заместитель руководителя компании Humo-Sarbon был привлечён к административной ответственности по части 7 статьи 99 Кодекса об административной ответственности (строительство объектов без положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, в том числе на рабочую документацию, а также без разрешения инспекций по контролю в сфере строительства и по контролю за качеством дорожно-строительных работ).

Кроме того, для устранения незаконно строящегося объекта и обеспечения общественной безопасности руководителю территориальной комиссии по контролю за комплексной застройкой населенных пунктов Алмазарского района 25 января 2021 года было направлено письмо.

Глава комиссии должен был детально изучить вопрос о принятии мер в отношении правонарушителей, принять соответствующие меры и предоставить информацию о результатах проделанной работы. Однако на сегодняшний день строительно-монтажные работы продолжаются без регистрации в инспекции.

Insoft Invest





По данным ЕГРПО, компания Insoft Invest зарегистрирована 22 марта 2017 года в Яккасарайском районе. Основной вид деятельности — строительство жилых зданий. Руководитель и учредитель — Махсуд Зиятович Курбанов (ранее — Эркин Улмасович Мехнатмуратов). Он же владеет 100% долей в компании Talk-Export. Компания Insoft Invest также строит жилой комплекс Askiya City, против строительства которого выступали местные жители.

Компания Insoft Invest начала строительство многоэтажных жилых домов с размещением на нижних этажах торгово-бытовых объектов за счёт сноса малоэтажных домов без уведомления инспекции по контролю в сфере строительства. Новые здания возводятся в Яккасарайском районе рядом с домами 36 и 36/1 на улице Аския и домом 4 на проезде 2 улицы Джамшида Шоши (ориентир — Международная школа имени Улугбека).





7 мая 2020 года была проведена краткосрочная проверка (без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность субъекта) на наличие беспрепятственного доступа к строительным объектам, разрешительных документов, соблюдение градостроительных норм и правил, независимо от источника финансирования объекта.

Предписание об устранении нарушений, выявленных при проверке, от 27 мая не было выполнено в срок, поэтому на руководителя Insoft Invest Махсуда Курбанова в июне был подан иск в Яккасарайский районный административный суд. Он был также привлечён к административной ответственности по части 7 статьи 99 КоАО.

За невыполнение указанных требований компании 21 октября вновь предписали остановить строительство, а в отношении должностного лица Insoft Invest был подан иск в суд. Однако на сегодняшний день строительно-монтажные работы не приостановлены и не зарегистрированы инспекцией в установленном законодательством порядке.

Sheyx AJ Invest





По данным ЕГРПО, компания Sheyx AJ Invest зарегистрирована 1 июня 2018 года в Алмазарском районе. Основной вид деятельности — строительство жилых зданий. Руководитель — Азизжон Улугбек угли Жамолитдинов, учредитель — Олимжон Улугбек угли Жамолитдинов.

Компания Sheyx AJ Invest начала строительство многоэтажного жилого дома на улице Сагбан, 30 в Алмазарском районе без уведомления инспекции по контролю в сфере строительства.





Застройщику было предписано устранить нарушения ещё в августе 2020 года, но из-за невыполнения этого требования в срок руководитель компании Комилжон Сайфуллаев был привлечён к административной ответственности также по части 7 статьи 99 КоАО.

При этом строительно-монтажные работы продолжаются без регистрации в инспекции.

Uchtepa Qalqon





По данным ЕГРПО, Uchtepa Qalqon зарегистрирована 19 мая 2011 года в Учтепинском районе. Основной вид деятельности — кровельные работы. Руководитель — Хусниддин Эшмирзаев, учредители — Хусниддин Саломов (54,9%), Хусниддин Эшмирзаев (43,1%), Джахонгир Мансуров и Гульнора Алиева (по 1%).

Компания Uchtepa Qalqon также начала возводить девятиэтажный жилой дом с подвалом на улице Турсунзода массива Сергели-5 Сергелийского района без получения разрешения на строительство. Руководителю территориальной комиссии по контролю за комплексной застройкой населенных пунктов Сергелийского раойна было направлено письмо о принятии мер в рамках полномочий.

В результате неоднократных предупреждений хокимията и прокуратуры района был подписан договор со строительной испытательной лабораторией и отделом по обследованию технического состояния зданий и сооружений на проведение инструментально-технической ревизии качества уже построенной части объекта до 6 и 7 этажей.

В итоге компания прошла регистрацию в инспекции и 6 июня 2018 года получила разрешение на начало строительных работ. Однако заказчик не оплатил всю сумму за ревизию и не получил подготовленное инструментально-техническое заключение.





Uchtepa Qalqon получила три письменных предписания 19 июля того же года о некачественном выполнении работ, выявленных при мониторинге строительно-монтажных работ на стройплощадке, а также не устранённых недостатках, выявленных при инструментально-технической ревизии. Застройщик не устранил недостатки и по неизвестным причинам временно приостановил строительство.

С возобновлением строительно-монтажных работ инспектор 28 октября 2019 года вынес три предписания. Без выполнения требований предписания строительство здания было возобновлено с отклонением от утвержденной проектно-сметной документации. Предупредительные письма о необходимости соблюдения требований предписаний были отправлены 18 февраля и 5 июля 2020 года.

Компания проигнорировала все указания и продолжила строительные работы. За это инспекция 12 января 2021 года направила очередное письмо с предупреждением о том, что Территориальная инспекция по контролю в сфере строительства Ташкента не будет участвовать в оформлении акта приёмки в эксплуатацию объекта.

«Но до сегодняшнего дня лица, ответственные за строительные работы, не прибыли в инспекцию. Не было возможности остановить строительство здания в начале 2020 года, когда Следственное управление при УВД возбудило уголовное дело в отношении руководства компании Uchtepa Qalqon, которая строит этот объект. Компания пока не устранила [недостатки], связанные с низким качеством строительно-монтажных работ, строительство здания не соответствует утвержденной проектной документации», — говорится в сообщении.

Zarafshon Buildings





Компания Zarafshon Buildings начала строительные работы по улице Бабура, 42 Яккасарайского района в рамках реконструкции действующий зданий под многоэтажные жилые дома и гостиницу с размещением на нижних этажах торгово-бытового комплекса. Застройщик также не осуществил регистрацию в инспекции по контролю в сфере строительства.

Предписание об устранении недостатков было направлено 25 августа, но оно не было выполнено в срок. 9 сентября суд привлёк руководителя предприятия Мехриддина Суннатова к административной ответственности по части 7 статьи 99 КоАО. Компания 11 сентября предоставила гарантийное письмо о том, что приостановит строительные работы, пока не оформит все необходимые документы.





Однако строительно-монтажные работы продолжились без регистрации в инспекции. 9 февраля 2021 года инспекция вновь провела краткосрочную проверку и внесла предписание. Zarafshon Buildings 10 февраля предоставила гарантийное письмо о приостановке строительно-монтажных работ до оформления документов.

По данным ЕГРПО, Zarafshon Buildings была зарегистрирована 2 мая 2016 года в Сергелийском районе. Основной вид деятельности — строительство жилых зданий. Руководителем указан Мехриддин Хамробоевич Суннатов. Учредителями являются Zarafshon Golden Group (89,5%), Ойбек Ганиевич Файзиев (9,8%) и Мехриддин Суннатов (0,7%).





В свою очередь, учредителями Zarafshan Golden Group (строительство жилых зданий) являются сенатор от Навоийской области Улугбек Ганиевич Файзиев (91,5%) и Ойбек Ганиевич Файзиев (8,4%).

Согласно информации на сайте компании, Zarafshan Golden Group работает с 1993 года. Она занимается строительством многоэтажных жилых домов в Навоийской области и Ташкенте, а также производственных объектов, внутренних автодорог, ремонтом дошкольных образовательных организаций и другими строительными работами.

Стоит отметить, что распоряжением Кабинета министров от 23 июля 2020 года компания Zarafshan Golden Group была напрямую выбрана генподрядчиком строительства карантинной зоны на 650 мест в Зарафшане, а заказчиком — инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Навоийской области. Стоимость объекта была оценена 9,3 млрд сумов (с НДС). Проект финансировался из госбюджета.

Ранее «Газета.uz» писала, что инспекция по контролю в сфере строительства Ташкента из-за нарушений приостановила строительство многоэтажки в Яккасарайском районе.