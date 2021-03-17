Кокандский государственный педагогический институт выпустил специальное мобильное приложение «QDPI Ijara» для «системного мониторинга» студентов, арендующих жильё, сообщило УзА со ссылкой на вуз.

В КГПИ обучаются более 8000 студентов. Из них 608 проживают в общежитиях, 1520 — в арендуемом жилье.

«Приложение стало большим подспорьем для преподавателей, родителей и администрации института, поскольку предоставляет подробную информацию о студентах, проживающих в арендуемом жилье, с указанием адресов на карте и маршрутов до места проживания», — говорится в сообщении вуза.





Приложение позволяет по ID-номеру студента увидеть ФИО, факультет, направление обучения, номер группы, пол, адрес съёмного жилья, а также ФИО и номер телефона владельца жилья.

Программа пока доступна только для операционной системы Android, вскоре ожидается выход версии для iOS.

Ранее «Газета.uz» писала, что после смерти шести студентов в Ташкенте вице-премьер Бехзод Мусаев провёл совещание по мониторингу условий проживания и передвижения студентов. В каждом регионе созданы рабочие группы, которые изучают жилищные условия студентов, проживающих в съёмном жилье.

При изучении потребностей студентов их разделяют на «зелёные», «жёлтые» и «красные» категории для оказания практической помощи, сообщал министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов.

Ряд студентов сообщил «Газете.uz», что их попросили сфотографироваться в домашних условиях, чтобы проверить условия проживания. Преподаватели также рассказали, что их привлекли к мониторингу условий проживания студентов.