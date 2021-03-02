Министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Тошкулов 2 марта ответил на вопросы депутатов Законодательной палате Олий Мажлиса в рамках «правительственного часа».

Глава Минвуза заявил, что сообщения о смерти пяти студентов в Юнусабадском районе, а также ещё одного студента в Бектемирском районе «глубоко опечалили всех».

Говоря о проблемах с обеспечением жилья для студентов, он указал, что квоты приёма в вузы увеличились в 2−3 раза, а количество койко-мест в общежитиях — всего на 25%. В стране функционируют 228 общежитий, где проживают 58 тысяч студентов.

Абдукодир Тошкулов сообщил, что разработан проект постановления о выделении субсидий из бюджета для строительства общежитий. Проектом, который сейчас проходит согласование с другими министерствами и ведомствами, предусмотрено утверждение программы строительства общежитий на 2022−2025 годы.

Вместе с тем, планируется перевести в ведение вузов общежития колледжей, которые находятся вблизи и не используются на полную мощность.

Кроме того, планируется строить общежития на основе предложений предпринимателей в рамках ГЧП, а также эффективно использовать мощности техникумов, организовав на их базе факультеты по соответствующим направлениям.

По словам министра, ректоры будут работать со студентами, проживающими в съёмном жилье, в индивидуальном порядке. При изучении потребностей их разделят на «зелёные», «жёлтые» и «красные» категории, внедрив систему оказания практической помощи.

Более того, ожидается, что в платформах для поиска жилья появится отдельный раздел для студентов, а в администрациях вузов могут создать «отделы по поиску жилья для студентов».

Министр указал, что перед новыми вузами могут поставить требование строительства общежитий до планируемого открытия.

Абдукодир Тошкулов отметил сложность привлечения предпринимателей к строительству общежитий в рамках ГЧП из-за социальной направленности объектов. В частности, если расходы на содержание одного общежития на 400 мест составляет в среднем 600 млн сумов в год, то сумма платежей, выплачиваемых студентами за проживание в общежитии, — 290 млн сумов. Для решения этой проблемы предлагается выделить дополнительные льготы бизнесу.

Многие считают систему высшего образования Узбекистана «богатой», но это не так, сказал он.

«Из 132 государственных высших образовательных учреждений только 34 работают на основе самофинансирования. Остальные получают деньги из бюджета и работают в убыток», — объяснил министр.

При этом вузы тратят половину из 2 трлн сумов, полученных за счёт «суперконтрактов», на «возмещение ущерба от контрактов». Например, вуз расходует 23 млн сумов на обучение одного студента по направлению искусство, хотя стоимость контракта составляет 5,7 млн сумов, сообщил он.

По оценке министра, у всех вузов страны в распоряжении есть около 700 млн сумов, что является небольшой суммой. Для строительства одного общежития на 400 мест требуется 22,5 млрд сумов.

«Сейчас разрабатываются проекты общежитий с двумя ярусами, что позволит снизить стоимость до 16 млрд сумов», — сообщил он.

Для строительства общежитий разработают 3−4 типовых проекта , что позволит вузам сэкономить около 1 млрд сумов.

Абдукодир Тошкулов тажке заявил, что созданные в каждом регионе рабочие группы уже начали изучать жилищные условия студентов, проживающих в съёмном жилье, по принципу «талабабай» (в разрезе каждого студента).