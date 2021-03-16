Узбекистан готов к наращиванию инвестиционного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), в частности, рассматриваются перспективы взаимодействия с Евразийским банком развития и Евразийским фондом стабилизации и развития, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Вопросы взаимодействия Узбекистана и ЕАЭС 15 марта в Москве обсудили заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и член министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнёв.

Стороны также намерены формировать условия для беспрепятственной взаимной торговли и повышения эффективности использования транзитного потенциала региона.

Достигнута договоренность о налаживании механизма постоянных контактов с ЕЭК на экспертном уровне с целью оперативного решения всех возникающих вопросов, «что будет способствовать развитию эффективного взаимодействия Узбекистана и ЕАЭС», добавили в МИВТ.

Напомним, Узбекистан получил статус наблюдателя при ЕАЭС в декабре 2020 года. В феврале правительство назначило своего представителя в Евразийской экономической комиссии.