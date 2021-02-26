Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов 26 февраля на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем представил ему вновь назначенного советника посольства по сотрудничеству с Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и представителя Узбекистана в ЕЭК Шухрата Шукурова, сообщило информационное агентство «Дунё».

Напомним, Узбекистан в декабре 2020 года получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Шухрат Шукуров передал председателю коллегии ЕЭК письмо премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова о назначении представителя Узбекистана в комиссии.

Дипломаты Узбекистана также провели встречи с членом коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергеем Глазьевым и членом коллегии по торговле ЕЭК Андреем Слепнёвым.