Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Соответствующее решение принято 11 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета, участие в котором принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Мы придем важное значение развитию тесного и многопланового сотрудничества с ЕАЭС. Важно использовать потенциал наших стран, совместно устранять барьеры и препятствия в торговых отношениях, взаимно формировать новые рынки», — сказал президент, выступая на заседании.

Президент подчеркнул, что страны ЕАЭС являются основными, естественными торговыми партнерами Узбекистана. В частности, за последние годы объем взаимного товарооборота страны с государствами объединения вырос почти в два раза, с отдельными странами — даже в условиях пандемии коронавируса. Также созданы тысячи совместных предприятий с участием инвестиций государств ЕАЭС.

«Сегодня ведущие предприятия Узбекистана наладили кооперацию и совместно осваивают рынки третьих стран, успешно реализуют проекты в металлургии, сельском хозяйстве, текстильной отрасли. Рассматриваем вопрос налаживания сотрудничества с Евразийским банком развития для поддержания таких проектов», — заявил Шавкат Мирзиёев.

По словам главы государства, взаимовыгодные отношения в рамках обширного Евразийского региона характеризуются высокой мобильностью трудовых ресурсов. «Считаем, что тесное сотрудничество в этой области будет способствовать решению актуальных вопросов занятости населения, обеспечению возрастающих потребностей экономик наших стран в квалифицированных специалистах», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент считает, что статус наблюдателя страны в ЕАЭС позволит выйти на качественно новый уровень диалога и практического взаимодействия, «более глубоко и лучше понимать те стремительные процессы, которые происходят в рамах объединения».

На заседании совета статус наблюдателя в ЕАЭС также получила Куба.

Напомним, в мае этого года Олий Мажлис Узбекистана одобрил предложение об участии страны в деятельности Евразийского экономического союза в качестве наблюдателя.

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