Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 10 февраля утверждена «дорожная карта» по поэтапному полному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинской графике, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции Huquqiy axborot.

Документом предусмотрена разработка проектов нормативно-правовых актов о полном переходе на узбекский алфавит, основанный на латинице, а также об утверждении новой редакции правил правописания узбекского языка (редакция от 1999 года).

Проекты нормативно-правовых актов до публикации на портале Regulation.gov.uz должны будут проходить проверку на соответствие правилам государственного языка и написаны на латинице.

«Дорожной картой» также намечен полный перевод на новый алфавит:

официальных вебсайтов;

удостоверяющих личность документов, ID-карт;

рабочих бумаг и различных бланков;

названий мест, улиц, наименований, названий организаций, вывесок, средства массовой агитации, рекламы и объявлений.

Кроме того, все центральные и местные средства массовой информации, сайты, издательства и типографические предприятия должны будут полностью перейти на латиницу.

С 1 января 2023 года во всех организациях будет внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов.

20 октября прошлого года президент подписал указ о развитии узбекского языка и совершенствовании языковой политики в стране. Документом правительству поручалось создать рабочую группу по обеспечению полного перехода на алфавит, основанный на латинской графике, и разработать «дорожную карту».