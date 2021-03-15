С 16 марта обучение во всех школах Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов Ташкента будет организовано в режиме онлайн, сообщил хокимият столицы.

Решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди учащихся и учителей школ, говорится в сообщении. Дистанционное обучение будет длиться в течение 14 дней.

Негосударственным образовательным организациям, работающим в этих районах, также рекомендуется перевести учащихся на дистанционное обучение с 16 марта на разовый карантинный период (14 дней).

В остальных районах столицы обучение продлится до весенних каникул (20 марта) при полном соблюдении карантинных требований.

В социальных сетях распространилось письмо от 13 марта за подписью руководителя Ташкентского городского управления Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Малики Кудратходжаевой на имя главы Главного управления здравоохранения Ташкента, заместителя министра здравоохранения Анвара Алимова.

В письме отмечается, что в Ташкенте с начала года зарегистрировано 1717 больных коронавирусной инфекцией.

из них 222 человека (13%) — лица в возрасте до 14 лет;

78 (4,5%) — 15−19 лет;

210 (12,2%) — 20−29 лет;

264 (15,4%) — 30−39 лет;

234 (13,5%) — 40−49 лет;

244 (14,3%) — 50−59 лет;

465 (27,1%) — 60 лет и старше.

По социальным группам:

630 (36,7%) — домохозяйки;

315 (18,3%) — сотрудники предприятий, организаций и учреждений;

181 (10,5%) — учащиеся школ;

76 (4,4%) — «неорганизованная» молодёжь;

57 (3,3%) — студенты вузов;

49 (3%) — учителя;

48 (2,9%) — медицинские работники;

14 (0,8%) — организованная молодёжь;

7 (0,4%) — воспитанники домов милосердия;

2 (0,1%) — иностранные граждане;

338 (20%) — другие.

С начала года в 77 школах столицы у 150 учащихся был выявлен коронавирус (ранее сообщалось о 106 учениках из 61 школы по состоянию на 9 марта). Кроме того, COVID-19 обнаружен у 31 учителя из 24 школ, у 15 воспитанников 13 дошкольных образовательных организаций, у 8 воспитателей 8 ДОО, у 7 педагогов 5 вузов, у 7 учащихся 6 лицеев и у 4 наставников 4 лицеев.

В частности, зарегистрировано:

В Юнусабадском районе: в школе №86 — 22 случая коронавируса (у 16 учеников и 6 учителей), №235 — 17 случаев (14 учеников и 3 учителей, №220 — 5 случаев (дальше только учащиеся), №43 — 4 случая, №302, 97, 51 и 258 — по 3 случая.

В Мирзо-Улугбекском районе: №112 — 6 случаев, №222 и 308 — по 2 случая;

В Чиланзарском районе: №103 — 4 случая, №280 и 114 — по 2 случая;

В Сергелийском районе: №300 — 4 случая, №47 и 268 — по 2 случая,;

В Яшнабадском районе: №282 — 4 случая, №307 — 2 случая;

В Учтепинском районе: №236 и 44 — 3 случая;

В Шайхантахурском районе: №316 — 3 случая;

В Алмазарском районе: №28 — 2 случая.

«Согласно эпидемиологическим расследованиям, дети в основном заражаются коронавирусом через контакты в семье», — говорится в письме.

По данным пресс-службы Министерства дошкольного образования, с 15 марта временно приостановлена деятельность дошкольной образовательной организации №117 Алмазарского района. В детсаду 13 марта COVID-19 выявили у двух воспитанников и двух воспитателей.