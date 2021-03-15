Руководитель Ташкентского городского управления Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Малика Кудратходжаева на брифинге в понедельник предупредила, что несоблюдение карантинных ограничений населением может «создать среду для дальнейшего роста числа случаев» коронавируса. Ранее сообщалось об увеличении количества регистрируемых случаев коронавируса в столице в последние дни.

По словам Малики Кудратходжаевой, 47 мобильных лабораторных бригад при Службе санээпидблагополучия проводят в Ташкенте 2000−3000 тестов на коронавирус в день. Результаты показывают рост числа случаев COVID-19, особенно среди учащихся школ, студентов, а также сотрудников организаций и учреждений.

Она посетовала на то, что как население, так и организации и учреждения не соблюдают карантинные требования, а заболевшие коронавирусом вместо двухнедельного карантина посещают работу и учёбу, тем самым создавая угрозу для здоровья других.

Глава управления сообщила, что с 14 марта ряд организаций начал мероприятия по предотвращению распространения COVID-19. В частности, группы из сотрудников ГУВД, Национальной гвардии и Службы санээпидблагополучия проверяют рынки, предприятия общепита, разные организации и учреждения.

Малика Кудратходжаева рассказала, что Ташкент получил рефрижераторы и 13 минивэнов для транспортировки вакцин. Кроме того, установлены дополнительные генераторы на складах для хранения вакцин.

Статистика случаев коронавируса в школах Ташкента

В социальных сетях распространилось письмо Ташкентского городского управления Службы санээпидблагополучия и общественного здоровья (есть у «Газеты.uz»), в котором приводится статистика случаев коронавируса в школах Ташкента с прошлого года по 9 марта текущего года.

Согласно приведённой статистике, коронавирус был зарегистрирован у 106 учащихся в общей сложности 61 школы. В частности:

В Мирабадском районе: в школах №294, 31 — по 1 случаю;

В Мирзо-Улугбекском районе: в школах №121, 221, в музыкальной школе имени Успенского и Государственной специализированной филологической школе при МНО — по 1 случаю, в школах №222, 308 — по 2, №112 — 6 случаев;

В Шайхантахурском районе: в школах №113, 180, 102 — по 1 случаю, №316 — 3 случая;

В Юнусабадском районе: в школах №246, 96, 21, 240, 257 и частной школе «Эрудит» — по 1 случаю, №51 и 43 — по 2 случая, №302 — 3 случая, №220 — 4 случая, №235 — 6 случаев, №86 — 13 случаев;

В Яккасарайском районе: в школах №26, 25, 172 и 91 — по 1 случаю;

В Чиланзарском районе: в школах №280, 90 и 195 — по 1 случаю, №114 и 103 — по 2 случая;

В Сергелийском районе: в школах №322, 8, 104 и 330 — по 1 случаю, №268 — 2 случая, №300 — 3 случая;

В Яшнабадском районе: в школах №212, 152 и 226 — по 1 случаю, №307 и 282 — по 2 случая;

В Алмазарском районе: в школах №185, 233, 234, 242 и 134 — по 1 случаю, №28 — 2 случая;

В Учтепинском районе: в школах №129, 107, 75, 298 и 197 — по 1 случаю, №296 и 44 — по 2 случая, №236 — 3 случая.

В письме отмечается, что для усиления мер по сдерживанию распространения коронавируса в школах всем районным отделениям Службы санээпидблагополучия и общественного здоровья поручено провести проверки в школах на соблюдение карантинных правил и внести информацию о выявленных нарушениях до 15 марта.

Накануне хокимият Ташкента сообщил об усилении контроля над «соблюдением карантина» в столице, а также об обязательном ношении масок в общественном транспорте.

Ранее мы сообщали, что 14 марта в Узбекистане было официально зарегистрировано 111 случаев коронавируса, в том числе в Ташкенте — 93 случая.